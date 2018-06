Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Ein weiteres Projekt aus dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag droht zu scheitern. "Durch eine Haltungskennzeichnung bei frischem Fleisch - analog zur Eierkennzeichnung - wollen wir faire Preise für die Erzeuger und Transparenz ermöglichen", heißt es im Vertrag. Vor allem die Grünen wollen eine bundesweite Pflicht zur Haltungskennzeichnung bei Fleischwaren durchsetzen. Experten in Bund und Land halten einen nationalen Alleingang allerdings für europarechtlich kaum möglich - inklusive des Agrarministeriums von Peter Hauk (CDU).

Die europäische Codierpflicht für Eier, die Vorbild für die Koalitionspläne sein soll, gilt als großer Erfolg. Käfigeier werden seither im deutschen Einzelhandel kaum noch angeboten. Es gibt nur einen Haken: Eine kontinentweite Kennzeichnung für Fleisch und Wurst ist bislang nicht abzusehen. Und die Große Koalition im Bund will sich deshalb vorerst mit einem freiwilligen nationalen Label zufrieden geben. Bei ambitionierteren Plänen sieht sich der Südwesten isoliert. Der Stab von Baden-Württembergs Ressortchef Hauk (CDU) verweist auf leidvolle Erfahrungen bei der Agrarministerkonferenz vom 27. April. "Baden-Württemberg hat sich als einziges Land für ein verpflichtendes Label eingesetzt", berichtet Hauks Sprecherin, "aber die anderen haben nicht mitgemacht." Tatsächlich sei eine Pflicht nur über die EU realisierbar, die Pläne im Bund trage man deshalb mit: "Für uns ist wichtig, dass zeitnah etwas geschieht."

Eine freiwillige Kennzeichnung würde bedeuten, dass Erzeugnisse aus schlechteren Haltungsstufen wohl unmarkiert blieben. Ein verpflichtendes Label könnte Überblick bieten, würde aber eine Neudefinition der Standards erfordern - und einen europarechtlichen Balanceakt.

Die Forschungsstelle für deutsches und europäisches Lebensmittelrecht an der Universität Bayreuth hat entsprechende Fragen 2016 im Auftrag von Hauks Ministerium geprüft. Es hält eine nationale Kennzeichnungspflicht nicht generell für ausgeschlossen. Der rechtlich sicherste Weg sei, sie auf deutsche Produkte zu beschränken - wenn die Beteiligung für Importwaren freiwillig bleibe und gleichwertige Tierschutzbedingungen entsprechend anerkannt würden.

Doch wer kontrolliert die Haltungsbedingungen am Herkunftsort? Müsste das Label ausländische Mindeststandards auch dann anerkennen, wenn in Deutschland höhere gelten? Würden inländische Erzeuger nicht benachteiligt?

Die Fraktionen von Grünen und CDU sind von derlei Details offenbar wenig beeindruckt. Vergangenen Monat verlangten sie in einem Landtagsantrag erneut die "Einführung eines verpflichtenden staatlichen Tierwohllabels in Deutschland". Umfassen soll es "alle Fleischprodukte" - also die verarbeiteten und frischen sowie verpackten und unverpackten Erzeugnissen." Abgestimmt wird Mitte Juli.