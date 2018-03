Stuttgart/Heidelberg. (mus) Die Landesrektorenkonferenz (LRK) lehnt Pläne, am Katharinenhospital der Stadt Stuttgart eine weitere medizinische Fakultät aufzubauen, entschieden ab. "Das ist der falsche Weg", sagte der stellvertretende LRK-Vorsitzende, der Rektor der Universität Heidelberg, Professor Bernhard Eitel. Fehlende Studienplätze könnten "schneller und kostengünstiger" an den vorhandenen medizinischen Fakultäten in Ulm, Tübingen, Freiburg und Heidelberg sowie Mannheim aufgebaut werden.

"Dies hätte den Vorteil, dass alle Landesteile von einem Ausbau profitieren, der sich auf vorhandene Ausbildungsstrukturen und eine etablierte Qualitätssicherung stützen kann", sagte Eitel weiter. Zudem verkürze sich so der zeitliche Vorlauf erheblich und die Ärztinnen und Ärzte stünden dem Gesundheitssystem "wesentlich schneller zur Verfügung".

Kritisch sieht Eitel auch die Stuttgarter Überlegungen für eine Partnerschaft mit einer bestehenden medizinischen Fakultät. Danach würde Stuttgart die klinische Ausbildung von Medizinstudenten ab dem fünften Semester übernehmen, während die vorklinische Ausbildung bis zum Physikum an einer bestehenden Fakultät in Ulm oder Tübingen erfolgen könnte.

Die räumliche Trennung von vorklinischer und klinischer Ausbildung bringe "deutliche Qualitätseinbußen mit sich", warnte Eitel. Medizinstudierende aus Ulm oder Tübingen nach der Hälfte ihres Studiums nach Stuttgart zu schicken, sei auch deshalb "keine gute Lösung", da man mit einem solchen Modell keine hervorragenden Bewerber gewinnen könne.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte dagegen Sympathien für die Stuttgarter Pläne. Als der Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz gefragt wurde, wie er den Vorstoß aus der Landeshauptstadt bewerte, flüsterte ihm Kretschmann deutlich vernehmbar zu: "positiv".