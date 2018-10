Karlsruhe/Mannheim. (dpa) Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Mittwoch (10 Uhr) mit ungenehmigt aufgenommenen und bei Wikipedia veröffentlichten Fotos von Kunstwerken. Es geht um Gemälde aus den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Der Museumsbetreiber forderte den Beklagten zur Unterlassung auf. Dieser hatte Fotografien aus einem Katalog eingescannt, Fotos im Museum aufgenommen und alles in die Mediendatenbank Wikimedia Commons hochgeladen. In den Vorinstanzen hatte das Museum Recht bekommen. Der Katalog unterliege dem Leistungsschutzrecht. Bei den selbst aufgenommenen Fotos ergebe sich der Unterlassungsanspruch aus dem Eigentums- und Hausrecht. Ob ein Urteil noch am Mittwoch oder später verkündet wird, gibt der Senat am Ende der Verhandlung bekannt. (I ZR 104/17)