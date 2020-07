Karlsruhe. (dpa) Ein Ultraleichtflugzeug ist am Sonntagabend in einem Wald bei Rheinstetten nahe Karlsruhe abgestürzt. Die beiden Männer, die mit dem Flugzeug unterwegs waren, seien nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich tot, sagte ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe.

Das Flugzeug sei gegen 18.11 Uhr "im Sturzflug" in das Waldgebiet gekracht. Gestartet sei es wahrscheinlich am Segelflugplatz Rheinstetten.