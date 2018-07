Karlsruhe. (dpa) Der von den USA nach Deutschland eingeschleppte Kalikokrebs hat sich rasch ausgebreitet. Er wurde vermutlich 1993 in der Nähe von Baden-Baden ausgesetzt und ist inzwischen in den Gewässern entlang des gesamten Oberrheins zu finden.

"Ich wage mal eine grobe Schätzung: In 80 Prozent der Auengewässer findet sich der Kaliko", sagt Andreas Stephan, der an der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe ein Forschungsprojekt betreut. Das gefräßige Tier bedrohe Amphibien und Insekten, etwa Libellen, massiv.

Der Kalikokrebs verbreitet sich explosionsartig, weil er sich in extrem kurzen Zyklen und riesiger Zahl vermehren kann. "Ein Krebs, der Anfang des Jahres aus dem Ei schlüpft, ist schon im August des gleichen Jahres geschlechtsreif und kann Hunderte von Eiern tragen", sagt Stephan. Der Forscher schätzt, dass die Zahl der Kalikokrebse sich inzwischen "im Millionenbereich" befindet.

Auch wenn man den Kalikokrebs flächendeckend nie mehr los wird, so gibt es Möglichkeiten, den Bestand zu dezimieren. Man müsse neue Gewässer so anlegen, dass der Krebs da nicht hineinkommt. Passiert nichts, "so gehen wir davon aus, dass der Krebs in 10 bis 15 Jahren dafür gesorgt hat, dass Amphibienbestände keine Chance mehr auf Erholung haben", sagt Stephan.