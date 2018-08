Karlsruhe. (pol/rl) Mehrere Notrufe von Personen auf dem Schlossvorplatz lösten am späten Dienstagabend einen Einsatz von Rettungskräften und Polizei aus. Kurz nach 22 Uhr gingen die ersten Notrufe ein.

Die Anrufer hatten sich in Rahmen der Schlosslichtspiele auf dem Platz aufgehalten und klagten über Atembeschwerden und Übelkeit. Rettungsdienst und Notarzt behandelten zunächst sieben Betroffene. Später meldeten sich weitere Geschädigte, die sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben hatten. Bislang sind Polizei und Rettungsdienst 17 Verletzte bekannt, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Besucher der Veranstaltung berichteten der Polizei, dass ein Mann neben einem Weinstand auf dem Vorplatz Flüssigkeit versprüht habe. Dann sei dieser in Richtung Schloss weggegangen. Von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe wurde die Stelle mit einem Messgerät überprüft. Gesundheitsgefährdende Stoffe stellten die Wehrleute nicht fest.

Insgesamt waren neben 12 Beamten des Polizeipräsidiums Karlsruhe, 6 Beamte der Bundespolizei, 2 Rettungswagen und 1 Notarzt im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe war mit 3 Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort. Die Schlosslichtspiele endeten gegen 23.30 Uhr ohne weitere Vorkommnisse.

Der Verdächtige soll etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er ist sehr schlank, trug ein helles T-Shirt und hatte eine rote Umhängetasche dabei. Hinweise erbittet das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der 0721/666-33-11.