Karlsbad. (pol/mare) Es war ein Albtraum für jeden Hundebesitzer: Anfang Oktober verteilte ein bis dato Unbekannter Flugblätter, auf denen er dazu aufforderte, den Hund einer Familie in Ittersbach zu töten. Nun hat die Polizei den Verfasser gefunden, wie die Beamten mitteilen.

Rückblick: 1000 Euro Belohnung hatte der Hundehasser für denjenigen ausgesetzt, der den Vierbeiner tötet. In den Ortsteilen Langensteinbach und Ittersbach wurden die Din A4-Blätter in Briefkästen oder an Autos verteilt oder einfach auf die Straße geworfen.

Und der Clou: Es stand sogar ein Name und eine Telefonnummer auf dem Zettel. Und zwar der des Amtsleiters der Gemeinde.

Dieser hat jedoch mit der Tat nachweislich nichts zu tun und erstattete auch Anzeige wegen Verleumdung gegen den unbekannten Verfasser.

Die Polizei nahm sich des Falls an, wertete die Spuren kriminaltechnisch aus und kam dem tatsächlichen Verfasser schließlich durch einen Vergleich von Schriftstücken mit den Flugblättern auf die Spur.

Und die Geschichte des 48-jährigen Mannes lautet wie folgt: Er ist ein Nachbar der Ittersbacher Familie und fühlte sich durch das Gebell des Hundes gestört. Zudem war er mit der Arbeit des Amtsleiters nicht einverstanden und wollte mit der Flugblattaktion zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Denn: Mehrfach habe er diesen aufgefordert, etwas gegen den bellenden Hund zu tun. Der Amtsleiter hat, das bestätigt die Polizei auf RNZ-Nachfrage, seine Arbeit aber völlig korrekt ausgeführt, die Beschwerden des 48-Jährigen auch geprüft.

Der Hund bewacht aber das Firmengelände der Ittersbacher Familie. Da kann es schon vorkommen, dass der Hund bellt - auch nachts. "Das ist seine Aufgabe und nicht verwerflich", erklärt ein Polizeisprecher. Was den 48-Jährigen aber mehrfach auf die Palme brachte.

Nachdem die Polizei den Mann schließlich zur Rede gestellt hatte, gab er die Tat zu. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verleumdung und wegen der öffentlichen Aufforderung zu einer Straftat.