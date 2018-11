Kandel. (dpa) Zwei Monate nach der Verurteilung des vermutlich aus Afghanistan stammenden Flüchtlings Abdul D. wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Mia in Kandel kommt die südpfälzische Gemeinde weiter nicht zur Ruhe. Am Samstag nahmen der Polizei zufolge rund 500 Menschen an mehreren Kundgebungen für beziehungsweise gegen die Migrationspolitik teil. "Alle Versammlungen verliefen weitestgehend störungsfrei", teilten die Behörden mit. Es seien fünf Zwischenfälle registriert worden, darunter versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigung. Es habe Farbbeutelwürfe auf Polizisten gegeben.

Die gestiegene Zahl von Demonstrationen beschäftigt immer mehr auch die Justiz. Vor den 17 angemeldeten Kundgebungen am Samstag wies das Verwaltungsgericht einige Eilanträge von Organisatoren zurück. Hintergrund war der Schritt der Kreisverwaltung, die Orte einiger Versammlungen zu verlegen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Dies wollten Veranstalter ändern, letztlich aber vergeblich. Die Polizei zeigte Präsenz, um die politisch teils gegensätzlich ausgerichteten Demonstranten auf Abstand zu halten.

Behörden und Sicherheitskräfte stellen seit Monaten ein "Ausufern" der Demonstrationen in Kandel fest. Für Samstag waren auch Mahnwachen etwa unter dem Motto "Bafög für Katzen" oder "Hoch die internationale Küchenqualität! Gegen Schnitzel und Kartoffelauflauf" angekündigt. Bürger von Kandel beklagen, dass der 9000-Einwohner-Ort als Aufmarschgebiet rechter und linker Gruppen missbraucht wird.

Am 3. September war Abdul D. in Landau zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Richterspruch ist noch nicht rechtskräftig.