Heilbronn. (y) Rund 30.000 Besucher sind nach Schätzung der Veranstalter am Sonntag zu "Jazz & Einkauf" nach Heilbronn gekommen. Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt waren mit Frequenz und Umsatz des verkaufsoffenen Sonntags zufrieden. Musikfans und Shoppingliebhaber begeisterte das freundliche und weltoffene Heilbronn.

So manche noch eher unbekannte Jazz-Formation machte dabei auch auf sich aufmerksam. Und Newcomer wie Paul Falk eroberten die Herzen weitere Fans. Musikalischer Höhepunkt aber war der Auftritt des Ausnahmebassisten Hellmut Hattler samt Band und der Jazzsängerin Fola Dada auf der Kiliansplatz-Bühne.

"Wir werden auf jeden Fall wiederkommen", sagt Susanne Musk. Die 25-jährige Studentin ist für "Jazz & Einkauf" extra aus Karlsruhe angereist. Von dem Shopping- und Musikevent in der Heilbronner Innenstadt war sie überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass in Heilbronn so viel los ist". Überall swingten Saxofone, rockten Klaviere und Trompeten. Und das Publikum jazzte kräftig mit. Elf Bands waren auf sieben Bühnen live zu erleben. "Die Qualität der Künstler war wirklich beeindruckend", so Musikliebhaberin Musk.

Proppenvoll war nicht nur die Fußgängerzone, auch auf dem Marktplatz verweilten viele Jazz-Liebhaber bei Musik und Imbiss. Foto: Guzy

Es war ohne Zweifel einiges los an diesem Sonntag in Heilbronn, und das, obwohl gerade einen Tag zuvor bei der "Langen Nacht der Kultur" ebenfalls ein stattliches - auch musikalisches - Programm aufgeboten worden war und die Stadt noch zu nächtlicher Stunde äußerst belebt war. Dennoch drängten sich am Sonntag rund 30.000 Besucher bei bestem Wetter durch die Einkaufsstraßen der Innenstadt. Das Personal der Imbissstände, Restaurants und Eisdielen kam zeitweise den Bestellungen kaum hinterher. Der kulinarische Mix kam sichtlich gut an.

"Vom Wollhaus bis zum K3 waren die Fußgängerzonen proppenvoll", freut sich Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing. Die große Zahl der von den Autohäusern ausgestellten Fahrzeuge kam allerdings nicht bei allen Besuchern gut an. "Lieber mehr Blech auf der Bühne als in der City, wo sowieso kaum noch einer durchkommt", sagte ein Besucher - ausgerechnet aus der Autostadt Neckarsulm. Kritische Stimmen waren von Musikfreunden auch zu den teils langen Pausen zwischen den Auftritten der Künstler zu hören.

Einzelhandel und Gastronomie zeigten sich hingegen zufrieden mit dem "Frequenzbringer Jazz & Einkauf". Eva Schnepf von Seel Schreibwaren konnte neben zahlreichen regelmäßigen auch einige neue Kunden begrüßen. "Auch hochwertige Produkte wurden gekauft", freut sich die Geschäftsführerin des Schreibwarengeschäfts am Wollhaus. Centermanagerin Alina Fischer, die den Einkaufssonntag für die Jubiläumsfeier zum Zehnjährigen der Stadtgalerie nutzte, verzeichnete "fast viermal so viel Frequenz im Center wie an einem normalen Samstag."

Dass viele weitere Einzelhändler die Veranstaltungen für besondere Aktionen gewinnbringend nutzten, weiß Citymanagerin Irina Scharfetter. "Jazz & Einkauf zeigt, dass die Stadt gemeinsam mit Handel und Gastronomie wirklich etwas bewegen kann in Sachen Frequenzgewinnung für die Innenstadt", sagte Scharfetter.