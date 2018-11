Lauffen am Neckar. (pol/van) Ein Fehlalarm hat am Mittwochvormittag zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst an der Hölderlin-Realschule geführt.

Wie die Beamten berichten, soll gegen 9.40 Uhr ein Schüler während eines Streits versehentlich einen Alarmknopf gedrückt haben. Daraufhin ertönte der Alarm mit einer Gefahrendurchsage.

Offenbar konnte schnell geklärt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Rettungswagenbesatzung versorgte eine Schülerin, die durch die Aufregung einen Schwächanfall erlitten hatte. Ansonsten blieben alle anderen Personen unverletzt, so die Polizei.