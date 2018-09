Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Der baden-württembergische Landtag wird diese Woche wieder sichtbar, taucht auch für die Öffentlichkeit wieder aus der Sommerpause auf. Denn nach zahlreichen internen Arbeitssitzungen auf Fraktionsebene wird ab Mittwoch erstmalig wieder "die große Bühne" bespielt, das Plenum. Schön für die Parlamentarier - unangenehm für eine Ministerin.

"Entlassung der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Theresia Bauer" lautet gleich der zweite Tagesordnungspunkt am Mittwochmorgen. Verantwortlich sind die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP.

Anlass sind angebliche Verfehlungen der Grünen-Politikerin bei der Aufarbeitung der "Zulagenaffäre" an der Beamtenhochschule Ludwigsburg.

Was SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke in einer gemeinsamen Erklärung an Vorwürfen gegen Bauer vorbrachten, hatte es in sich. Die Ministerin habe die Hochschulgremien "manipuliert", so Stoch.

Sie habe die Fürsorgepflicht gegenüber ihren Beamten verletzt und "das Parlament jahrelang hinter das Licht" geführt. Rülke wirft ihr gar "wissentliche Lügen und Fehlinformationen" gegenüber Öffentlichkeit, Landtag und Untersuchungsausschuss vor.

Umso willkommener dürfte Bauer da ein offener Brief der Vorsitzenden der Universitäts- und Aufsichtsräte sein, den diese am Montag in "großer Sorge" ob der Entlassungsforderungen verschickten.

Das Hochschulsystem habe sich während der Amtszeit Bauers "sehr gut entwickelt", loben die neun Unterzeichner. So hohe Planungssicherheit, so nennenswerte Budgetsteigerungen über Jahre hinweg gebe es in keinem anderen Bundesland. Höchst schmeichelhaft auch die persönliche Würdigung.

"Wir haben Frau Ministerin Bauer bisher stets als sachorientierte, klare und transparente Ministerin erlebt", heißt es. Die kritisierten Aspekte könne man "unterschiedlich bewerten", schreiben die Unterzeichner. Man appelliere jedoch "an die politisch verantwortlichen Kräfte, sich das positive Gesamtbild vor Augen zu führen".

Ernst-Ludwig von Thadden, Rektor der Universität Mannheim, schloss sich dem Appell an. "Die gegenwärtige Welle der Empörung vertut sich in Ton und Maß", kritisierte er.