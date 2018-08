NS-Gedenkstätten im Südwesten

In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Erinnerungsorte an die Verbrechen der Nationalsozialisten. In der "Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen" sind inzwischen rund 70 Einrichtungen vertreten. Zwei Beispiele:

> "Schloss Grafeneck": Hier, rund 60 Kilometer südlich von Stuttgart auf der Schwäbischen Alb, wurde das erste von sechs Vernichtungszentren der sogenannten "Aktion T4" im Deutschen Reich errichtet. Es steht für den Beginn der systematisch-industriellen Ermordung von Menschen im NS-Staat. Über 10.600 Menschen, mehrheitlich geistig behindert oder psychiatrisch erkrankt, wurden hier getötet.

> KZ Natzweiler-Struthof: Am 21. April 1941 errichteten die Nazis ein Konzentrationslager im Elsass, das bis zu 70 Nebenlager hatte. 35 davon in Baden und Württemberg, das KZ Neckarelz gehörte dazu. In den Lagern lebten die Zwangsarbeiter für die Kriegsindustrie. 22.000 Menschen starben. sös