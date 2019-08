Heidelberg. (dpa/lsw) Für alle, die noch offene Wünsche haben: Die Perseiden-Sternschnuppen sind wieder aktiv. Auch in Baden-Württemberg steigt derzeit die Wahrscheinlichkeit, Sternschnuppen zu sehen.

Das Wetter und der Mond könnten den Blick auf das Spektakel in der Nacht zum Dienstag allerdings beeinträchtigen, sagte Carolin Liefke, Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Haus der Astronomie in Heidelberg. Der Sternschnuppenstrom sollte dann seinen Höhepunkt erreichen. «Der beinahe Vollmond erhellt den Himmel so, dass es schwieriger wird, Sternschnuppen zu sehen», sagte Liefke.

Weitere Probleme seien das Wetter und der bedeckte Himmel. Am besten seien die Sternschnuppen am frühen Dienstagmorgen im östlichen Teil des Landes zu sehen, sagte Liefke. Doch auch in den folgenden Nächten sollten die Menschen die Augen offenhalten.

Die Perseiden sind ein wiederkehrender Meteorstrom, der jährlich Mitte August zu vielen Sternschnuppen führt. Sie bestehen aus den Auflösungsprodukten eines Kometen. Die Erde kreuzt dabei die Staubspur, die der Komet im Weltall hinterlassen hat. Die Perseiden haben ihren Namen, weil sie scheinbar dem Sternbild Perseus entspringen.