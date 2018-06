Auch die beiden Skulpturendiebstähle am Weinpanorama-Weg in Heilbronn sind noch ungeklärt. Die Diebe scheren sich offenbar nicht um den künstlerischen Wert, sondern haben lediglich den materiellen im Blick. Das brachiale Vorgehen ist der Beleg. Foto: HMG / R. Schweizer

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn/Neckarsulm. Der "Gewinn", den die Skulpturendiebe, die inzwischen viermal in Heilbronn und Neckarsulm zugeschlagen haben, beim Verhökern erzielen werden, also der Materialwert, ist überschaubar - der Leiter der Städtischen Museen Heilbronn schätzt ihn für die beiden Heilbronner Werke auf höchstens 500 Euro, also gerade so viel, wie die Städte Neckarsulm und Heilbronn jeweils als Belohnung ausgesetzt haben.

Der immaterielle Schaden ist dagegen kaum zu beziffern: Über den künstlerischen Wert hinaus haben oder hatten die in Heilbronn und Neckarsulm gestohlenen Figuren auch eine identitätsstiftende Bedeutung.

Dass der Bildhauer Klaus-Henning Seemann noch die Gussform für seinen Fassträger hat, ist ein Glücksfall, und auch, dass es mit seiner großzügigen Mithilfe und der Versicherungssumme einen "neuen Fassträger" geben wird.

Nachdem die Diebe nun auch Neckarsulm heimgesucht haben, hat die Kripo Heilbronn die Ermittlungen übernommen, wie es auf RNZ-Nachfrage hieß.

Ein solcher Diebstahl sei ja nicht mit dem eines Handys oder eines Fahrrades zu vergleichen. Auch, weil es sich um Kunstwerke im öffentlichen Raum gehandelt habe, werde der Vorgang nun als "schwerer Diebstahl" eingestuft.

Wie man diesen weiter verfolgt dazu wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nichts Weiteres sagen, der naheliegende Vermutung, dass zu Gießereien in der Region Kontakt aufgenommen wurde, wurde indes nicht widersprochen. Den Dieben ging es ja offenkundig nicht um die Kunstwerke, sonst wären diese nicht so massiv beschädigt worden, sondern um deren Materialwert.

Dazu aber muss die Beute eingeschmolzen werden. Findet der Vorgang irgendwo statt, wo man Herkunft, Wert und Bedeutung der Kunstwerke nicht kennt, wird es für die Ermittler schwierig.

Den "schweren Diebstahl" kann man auch wörtlich nehmen: "Die müssen nicht nur mit schwerem Gerät, sondern auch mit entsprechendem Fahrzeugen gekommen sein", denn um Grzimeks über 200 Kilogramm schweren "Großen Bedrohten" abzuflexen, brauche man auch einen Stromgenerator, sagt Martin Heinrich.

Der Wengerter hat sein Weingut am Fuße des Wartberges. Sein Vater, Adolf Heinrich, war Ideengeber für den Heilbronner Skulpturenpfad, an dem die beiden in Heilbronn gestohlenen Werke standen. Hätte man da nicht in Neckarsulm gewarnt sein müssen? Ist es überhaupt möglich, Kunstwerke im öffentlichen Raum zu schätzen, beispielsweise per Videoüberwachung?

Wie schwierig dies ist, sowohl von der rechtlichen Seite her wie vom Datenschutz, weiß man nirgendwo besser als in Ittlingen, wo man 2012 als erste Gemeinde in Baden-Württemberg schließlich doch eine Videoüberwachung auf dem Friedhof einsetzen durfte, um Blumen- und Metalldieben das Handwerk zu legen.

In Heilbronn hat man es Dieben ziemlich leicht gemacht, auch weil man ahnungslos und gutgläubig war - die Skulpturen waren bis dato von Vandalismus verschont geblieben.

Selbst die Polizei schöpfte keinen Verdacht, als sie bei einer Streifenfahrt eine "verschobene" Skulptur sah. Am anderen Tag war sie dann allerdings weg.

Martin Heinrich verweist auf den Skulpturenweg von Strümpfelbach mit 43 Skulpturen der Künstlerfamilie Nuss. Er ist mit Schranken gesichert, die Spaziergänger nicht behindern, aber sich nur für die Fahrzeuge der Wengerter öffnen. Das wünscht er sich auch für Heilbronn.

Die Wege am Wartberg sind öffentlich. Welch reger Verkehr hier tags - und auch nachts - herrscht, kann er täglich beobachten. Gerade eben, sagt er beim Gespräch, habe er zwei Autos mit Künzelsauer Kennzeichen gesehen, darin dunkel gekleidete Männer: "Was haben die in den Weinbergen verloren?"