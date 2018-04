Der Schwerpunkt der Diskussionen bei den Bürgerversammlungen lag meist auf Verkehrsthemen. Wie hier in Kirchhausen ärgern sich die Bürger über Verkehrsaufkommen, Staus, Raserei und Parkplatznot. Foto: Guzy

Heilbronn. (rnz) "Hochoffiziell mitschwätze" - unter diesem Motto standen die Bürgerversammlungen in den acht Heilbronner Stadtteilen. Die teilnehmenden Bürger haben die Möglichkeit intensiv genutzt, Probleme ihres Stadtteils oder direkt vor ihrer Haustüre anzusprechen. Insgesamt besuchten über 1000 Interessierte die Veranstaltungen, bei denen Oberbürgermeister Harry Mergel zunächst eine Bilanz des Geschehens seit den letzten Bürgerversammlungen vor über zwei Jahren zog, bevor er auf aktuelle und geplante Projekte zu sprechen kam. Seine Botschaft: "Heilbronn ist nur mit seinen vielfältigen Stadtteilen stark." Die einzelnen Stadtteile werden deshalb, trotz der derzeitig laufenden Großprojekte in Heilbronn, konsequent weiterentwickelt.

Bei der anschließenden Fragerunde waren dann die Bürger selbst am Zug. Sie konnten konkrete Fragen zu ihrem Stadtteil stellen und Probleme ansprechen. Neben der meist vollständigen Dezernentenriege standen Vertreter der städtischen Ämter Rede und Antwort. Der Schwerpunkt der Diskussionen lag meist auf Themen zum Verkehr. Staus, der Zustand von Straßen, Raserei und Parkplatznot prägten den Dialog.

Unter dem Titel "Aufbruch Heilbronn" stellte OB Mergel zum Abschluss Leitlinien und Projekte für die künftige erfolgreiche Entwicklung der gesamten Stadt vor. Nach der Veranstaltung konnten die Bürger sich an verschiedenen Infoständen zu weiteren städtischen Themen wie der Digitalisierung und dem Klimaschutz informieren. Auch die Möglichkeit, weitere Fragen und Anregungen an die Stadtverwaltung zu geben wurde genutzt. Über 70 Prüfaufträge, Anregungen und Fragen nahm die Stadtverwaltung aus den Veranstaltungen mit. Sie werden nun zeitnah bearbeitet.

"Die Bürgerveranstaltungen haben sich als wichtiger Bestandteil unserer Kultur des Miteinanders bewährt", zieht Oberbürgermeister Harry Mergel ein positives Fazit der inzwischen zweiten Runde von Bürgerversammlungen in den Stadtteilen. "Hier erfahren wir direkt vor Ort, wo die Menschen der Schuh drückt. Diese Erkenntnisse sind für die Arbeit einer bürgerfreundlichen Verwaltung sehr wichtig." So ist es für ihn keine Frage, dass die Bürgerversammlungen in den Stadtteilen weiter fortgesetzt werden.

Auch in der Kernstadt gibt es bereits einen umfangreichen Bürgerdialog. Dazu zählen beispielsweise verschiedene Veranstaltungen zum Hotel/Stadtgarten, zur Lärmschutzrichtlinie, zur Stadtkonzeption und dem Masterplan Mobilitätskonzept sowie Buga-Cafés.

Die Stadt nimmt jedoch die aktuellen Anregungen zum Ausbau und zur stärkeren Einbindung der Bürger ernst und wird im zweiten Quartal 2018 zusätzliche themenbezogene und themenübergreifende Veranstaltungen in der Innenstadt anbieten.