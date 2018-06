Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Rund 900.000 Menschen wohnen im Einzugsgebiet der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Da kommt Einiges zusammen. Aber ein Fall von der Brisanz und dem Ausmaß wie der, in dem es unter anderem um den Besitz, die Verbreitung und auch die Herstellung von kinderpornografischem Material durch den Leiter eines evangelischen Kindergartens in Heilbronn geht, ist auch für die Justizbehörde kein Alltag. Das wurde bei der Pressekonferenz zur Bilanz 2017 der Staatsanwaltschaft durch Frank Rebmann, den Leitenden Oberstaatsanwalt, deutlich.

Die Ermittlungen in dem Fall dauerten lange. Sie begannen vor zwei Jahren, und vor allem die Tatsache, dass der Beruf des inzwischen in U-Haft sitzenden Beschuldigten, Kevin F., erst über ein Jahr später bekannt wurde, hatte erhebliche Kritik an der Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft ausgelöst. Inzwischen ist Anklage gegen F. erhoben worden, auch wegen drei Fällen von Vergewaltigung - und es ist nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei der Staatsanwaltschaft das Bemühen spürbar, mit mehr Details und Infos zu dem Fall für ein gewisses Maß an Verständnis in der Öffentlichkeit zu sorgen: "Nicht rechtfertigen, aber erklären" wolle er, sagte Rebmann.

Fotos sind "durchgerutscht"

Etwa 350.000 Bilder waren auf den beschlagnahmten Datenträgern des Beschuldigten zu sichten. Diese Zahl ist neu. Davon hätten 12.000 einen einschlägigen Bezug gehabt, bei denen man genau hinschauen musste. Denn "einfach nur nackt" genüge nicht für eine Beurteilung, erläuterte Rebmann. Außerdem musste man die Fotos erst mal finden.

Dazu seien noch 22.500 Videos gekommen, von denen 900 kinder- oder jugendpornografische Sequenzen enthielten. Das erfordere eine "akribische, manuelle Arbeit von den Ermittlern", so der Leitende Oberstaatsanwalt. Was aber dann kam, "das sollte nicht passieren", sagte Rebmann und räumte erstmals ein, dass sich die Aufnahmen, die den Beschuldigten nicht nur als Nutzer, sondern auch als "Täter" entlarvten, auf dem Computer befanden, der schon bei der ersten Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden war. Diese seien aber offenbar "durchgerutscht".

Als der Vater eines missbrauchten Jungen nach Bekanntwerden der Vorgänge in diesem Januar Anzeige erstattet hatte, wurden die gelöschten Daten von den Ermittlern wiederhergestellt. Erst dann konnte der Missbrauch dokumentiert werden.

Gehakt hat es auch bei den innerbehördlichen Informationswegen. Offenbar ist hier der "Dienstweg" nicht von allen Beteiligten eingehalten worden. Zu diesen gehören auch das Regierungspräsidium und das Landesjugendamt. Rebmann vermied Schuldzuweisungen an andere, betonte aber auch: "Das darf nicht vorkommen." Frühere Information sei eine Lehre aus dem Fall. Das Heilbronner Jugendamt hatte zum Beispiel nie eine Information erhalten. Für den Prozess gegen den Erzieher steht noch kein genaues Datum fest, avisiert ist der frühe Herbst.