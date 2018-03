Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die innerkirchliche Aufarbeitung des Kinderpornografie-Falles in einem evangelischen Kindergarten in Heilbronn ist zwar einen Schritt weiter, aber wohl noch lange nicht zu Ende. Drei Fehler, die das Krisenteam herausgearbeitet hat, werden nun in einer weiteren Pressemeldung als besonders gravierend dargestellt.

Die vorläufige Bewertung der Abläufe hatten Schuldekan Jürgen Heuschele sowie die Pfarrer Steven Häusinger und Matthias Treiber vom Krisenteam dem Gesamtkirchengemeinderat vorgetragen, die Unterlagen auch zur Einsicht freigegeben, aber nicht veröffentlicht.

Drei entscheidende Punkte werden hervorgehoben. Beim kirchlichen Verwaltungshandeln wurde die Informationspflicht gegenüber dem Landesjugendamt des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) verletzt. Ebenfalls verletzt wurde die Informationspflicht nach Paragraf 8 a Sozialgesetzbuch VIII, der sich auf die Kindeswohlgefährdung bezieht, indem das Jugendamt der Stadt Heilbronn nicht informiert wurde. Und die Kirche ging auch nicht entsprechend dem in den kirchlichen Kindertagesstätten eingeführten Verfahren vor, das bei fachlichem Fehlverhalten vorgesehen ist.

Am Donnerstag dieser Woche wurde bei einer internen Vollversammlung der Erzieherinnen zu diesem Fall die Zusammenarbeit mit dem Krisenteam gelobt und die auch schon vor dem Gesamtkirchengemeinderat angesprochene Notwendigkeit einer Neustrukturierung der Verantwortungen für den Kindergartenbereich nochmals benannt.

Die Selbstanzeige des für das innerkirchliche Verfahren verantwortlichen Kirchenpflegers liegt dem Oberkirchenrat inzwischen vor. Dieser stellt einen pensionierten, sachkundigen Richter mit Erfahrungen im juristischen Umgang mit Kinderpornografie dem Krisenteam zu Seite. Ihm und den kirchlichen Anwälten liegt inzwischen auch die vom Kirchenpfleger erbetene schriftliche Antwort auf noch offene Fragen vor. Sie wird in die Chronologie der Darstellung eingearbeitet. Diese soll in der nächsten Woche abgeschlossen sein.

Juristische Zweifel daran, ob die fristlose Kündigung für den beschuldigten Erzieher Bestand hat, sind vermutlich unangebracht. Die Kündigung bezieht sich auf den erst Anfang März zusätzlich aufgedeckten Fall von Kindesmissbrauch und erfolgte im nötigen Zeitrahmen. Kevin F. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Anfang der Woche war eine Haftbeschwerde abgelehnt worden.

Polizeipräsident Hans Becker hatte der RNZ gegenüber geäußert, dass man den Fall auch polizeiintern aufarbeiten wolle. Vom Beginn der Ermittlungen an hatte es ein Jahr gedauert, bis man feststellte, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Erzieher in einem Kindergarten handelte.

Auf Rückfragen hieß es nun bei der Pressestelle, dass man zu dem Fall keine weiteren Auskünfte mehr gebe. Die Frage war, ob nicht auch die Polizei das Jugendamt hätte verständigen müssen. Die Staatsanwaltschaft konnte sich dazu nicht äußern. Von der Pressestelle der Heilbronner Stadtverwaltung gab es nur diese Stellungnahme: Die Informationswege seien sehr verbesserungswürdig. Auch die Verwaltungsspitze habe erst aus der Presse von dem Fall erfahren.