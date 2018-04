Heilbronn. (dpa/lsw) Im Heilbronner Kinderporno-Skandal soll der beschuldigte Erzieher einen Jungen über mehrere Jahre hinweg missbraucht haben. Wie dessen Anwalt Thomas Amann «Heilbronner Stimme» (Mittwoch) und dem SWR sagte, soll der Missbrauch von 2012 bis Anfang dieses Jahres gegangen sein. «Erst der Druck durch die öffentliche Aufmerksamkeit hat für ein Ende gesorgt», sagte Amann der Zeitung. Den Fall habe der Erzieher der Staatsanwaltschaft von sich aus gestanden. Dem SWR sagte Amann, das Ganze habe begonnen, als der Junge sechs Jahre alt gewesen sei. Weitere Fälle habe es dem Beschuldigten zufolge nicht gegeben.

Der inhaftierte ehemalige Leiter eines evangelischen Kindergartens hat den Tausch von Kinder-Porno-Bildern und den schweren sexuellen Missbrauch eines Jungen bereits gestanden.

«Wir können uns auf die vom Anwalt des beschuldigten Erziehers gemachten Aussagen, dass es keine Vorfälle in unseren Kindertageseinrichtungen und während des ehrenamtlichen Engagements in unserer kirchlichen Jugendarbeit gegeben habe, nicht verlassen», teilte der mit der Aufklärung beauftragte Pfarrer Matthias Treiber von der Gesamtkirchengemeinde Heilbronn am Mittwoch mit. «Deshalb werden wir weiterhin ein offenes Ohr für alle verdächtigen Beobachtungen haben, mit denen Eltern an uns herantreten, und den besorgten Eltern zur Seite stehen.»

Der Beschuldigte sitzt seit Anfang März in Untersuchungshaft. Der Beginn des zunächst für den am 16. März geplanten Prozesses, bei dem es allein um die Kinderpornos gehen sollte, war nach Bekanntwerden des Missbrauchsfalls abgesagt worden.

Mit der Anklage nun ist laut Staatsanwaltschaft spätestens Anfang September zu rechnen. Dann würden beide Delikte wahrscheinlich in einem Prozess am Landgericht Heilbronn verhandelt, hatte eine Sprecherin der Anklagebehörde jüngst gesagt.