Heilbronn. (dpa/y) Über Jahre hinweg sollen Bedienstete und Häftlinge der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heilbronn im großen Stil Drogen, Medikamente, Dopingmittel und Mobiltelefone in die Anstalt geschmuggelt haben. Nach ersten Festnahmen und Durchsuchungen war im vergangenen Juli ein weiterer JVA-Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt worden. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn nun Anklage am Landgericht erhoben.

Wie berichtet, wurde bereits gegen sechs weitere Bedienstete der JVA sowie gegen Inhaftierte, ehemalige Strafgefangene und Personen aus deren Umfeld ermittelt, von denen sich nach wie vor vier in Untersuchungshaft befinden.

Der 37-Jährige, der ebenfalls selbst als Untersuchungshäftling hinter Gittern sitzt, soll nach Auffassung der Staatsanwaltschaft zwischen Anfang 2016 bis zu seiner Inhaftierung in 23 Fällen gegen Entgelt Gefangene mit verschiedenen Gegenständen, insbesondere Betäubungsmitteln und Mobiltelefonen, versorgt haben. Die Gegenstände erhielt der Beschuldigte demnach nach vorheriger Absprache von Bekannten oder Verwandten der jeweiligen Gefängnisinsassen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Beschuldigten daher Bestechlichkeit in 23 Fällen sowie Vergehen und Verbrechen des Besitzes von Betäubungsmitteln und der Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und in einem Fall auch Arzneimitteln zur Last.

In der Justizvollzugsanstalt verkauften die Empfänger die Betäubungs- und Arzneimittel teils an Mitgefangene, teils konsumierten sie sie selbst. Aufgrund der Strafandrohung von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe pro Fall ist das Landgericht Heilbronn zuständig, das allerdings noch über die Annahme der Anklage entscheiden muss.

Drei Verfahren gegen weitere Täter hat die Staatsanwaltschaft bereits abgeschlossen. Gegen einen der Untersuchungshäftlinge, der zu den Tatzeiten Strafgefangener beziehungsweise gerade entlassen war, wurde Anklage vor dem Schöffengericht erhoben. Ihm werden Bestechung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz vorgeworfen. Gegen einen der sechs Bediensteten wurde ein Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beantragt. Ein weiterer erhielt einen Bußgeldbescheid, da er für einen Strafgefangenen Alltagsgegenstände eingeschmuggelt haben soll und sich der Erhalt von Gegenleistungen nicht mit der zur Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit belegen ließ. Die Ermittlungen zum Gesamtkomplex dauern an.