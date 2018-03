Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Alle zwei Jahre verleihen der Verband Beratender Ingenieure und die Bundesingenieurkammer, unterstützt vom Bundesministerium für Verkehr als Schirmherr, den renommierten Deutschen Brückenbaupreis. Er wurde am Montag in Dresden verliehen - und "the winner is": Heilbronn.

Warum die neue Bleichinselbrücke über den Neckar die begehrte Auszeichnung erhalten hat, ist im Augenblick schwer nachvollziehbar: Sie ist nicht nur für den Verkehr gesperrt, sie ist wegen der Bauarbeiten für die Bundesgartenschau und den Neckarbogen nahezu unsichtbar, hat aber für deren Erschließung eine zentrale Funktion: Ihre Verlängerung ist die Paula-Fuchs-Allee, die "Hauptverkehrsachse" des Neckarbogens.

Die Brücke entstand, nur um wenige Meter versetzt, anstelle der früheren Bleichinselbrücke, die im doppelten Sinne nicht mehr "tragfähig" war. Sie wird in wenigen Wochen, nämlich dann, wenn die ersten Bewohner des Neckarbogens einziehen, wieder für den Verkehr geöffnet und fortan auch nicht mehr "unsichtbar" sein.

Die Preisverleihung - die Preisträger wurden bis zum Schluss geheimgehalten - fand in Dresden vor 1200 Besuchern statt; Jochen Bindnagel vom Amt für Straßenwesen, vertrat die Stadt Heilbronn. Er hatte als Projektleiter den Bau der Brücke begleitet.

Die Begründung der Jury für die Vergabe der renommierten Auszeichnung an Heilbronn in der Kategorie "Straßen- und Eisenbahnbrücken" bezog sich auf deren "Eleganz und raffinierte Knotenkonstruktion zur Bündelung der Stützen". Sie erhalte den deutschen Brückenbaupreis, weil es den Ingenieuren hervorragend gelungen sei, in diesem Bauwerk alle Anforderungen an ein schönes, wartungsarmes und preiswertes Bauwerk in überzeugender Form zu erfüllen.

Das flache, breite Fahrbahndeck führt scheinbar schwebend über den Neckar, die unterschiedlich geneigten Stützen schaffen unter der Brücke einen Raum von höchster Aufenthaltsqualität" die neu angelegten Aufenthaltsbereiche und Promenaden entlang der Uferzone werden zu einer wichtigen Randbedingung für die neue Brücke.

Der Preis sei ein Beweis "wie qualitätvoll in Heilbronn gebaut wird", freut sich OB Harry Mergel, und Baubürgermeister Wilfried Hajek findet, dass die Bleichinselbrücke durch ihre Eleganz und Leichtigkeit überzeugt und sich wunderbar in die Fluss-Situation einpasst, gleichzeitig auch als ein relativ kostengünstiges und wartungsarmes Bauwerk den Anspruch, ressourcenschonend und nachhaltig zu bauen, erfüllt.

Für den Bau der Bleichinselbrücke hatte die Stadt einen Wettbewerb ausgeschrieben. Der preisgekrönte Entwurf - und nun auch das preisgekrönte vollendete Werk - stammen vom Büro "sbp schlaich bergermann partner", Stuttgart. Die Brücke ist vierspurig, 90 Meter lang, und für sie wurden rund 430 Tonnen Stahl und gut 1800 Kubikmeter Beton verbaut. Von den 9,4 Millionen Euro Kosten übernimmt das Land 3,7 Millionen Euro. Für die dabei erbrachten Ingenieurleistungen erhielt Andreas Keil von sbp die begehrte Preisskulptur.