Heilbronn. (rnz) In Heilbronn gibt es erneut mehr Kraftfahrzeuge als in den Vorjahren. Insgesamt sind zur Jahreshalbzeit (Stand: 30. Juni) 84.397 Fahrzeuge im Stadtkreis registriert - rund 1600 mehr als im Vorjahr und 7300 mehr als noch vor fünf Jahren. "Seit Langem beobachten wir beim Heilbronner Fahrzeugbestand eine Entwicklung, die stetig nur in eine Richtung zeigt - und zwar nach oben", sagt Hermann Gollhofer, Leiter der städtischen Kfz-Zulassungsstelle, mit Blick auf die aktuellen Zahlen in seiner Statistik.

Einen möglichen Grund liefert Gollhofer gleich mit: "Die Einwohnerzahl in Heilbronn ist in den letzten Jahren stark gestiegen - und das spiegelt sich eben auch in den Neu- beziehungsweise Ummeldungen wider." So stieg die Bevölkerungszahl von 120.367 Einwohnern im Juni 2013 auf zuletzt 128.257 Einwohner - das allein ist ein Plus von rund 8000 Menschen.

Zugleich bleibt die Versorgungsquote der Haushalte mit motorisierten Fahrzeugen hoch: "Bei insgesamt über 63.000 Heilbronner Haushalten nennt rein rechnerisch jeder Haushalt ein Fahrzeug sein Eigen, und zusätzlich unterhält fast ein Drittel dieser Haushalte auch noch ein Zweitgefährt", so Gollhofer.

Unverändert ist der große Anteil des Autos an der Fahrzeugflotte. So geht das Plus bei der Gesamtbilanz vor allem auf einen gestiegenen Pkw-Anteil zurück: Erfasst hat die Kfz-Zulassungsstelle aktuell 66.550 Autos. Das sind 1100 mehr als im Juni 2017 - und rund 5500 mehr als vor fünf Jahren im Jahr 2013. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Lkw. Hier beträgt die Zunahme 262 Fahrzeuge, insgesamt sind derzeit 4883 Lkw in Heilbronn gemeldet. Im Fünf-Jahres-Vergleich ist die Lkw-Zahl sogar um 1259 Lastkraftwagen gestiegen.

Die drittgrößte Fahrzeuggruppe stellen nach den Autos und den Lkw die Motorräder: Ihre Zahl liegt derzeit mit 4618 Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr um 111 Zweiräder höher. Zudem machen Busse (88, plus 1) sowie Anhänger und sonstige Spezialfahrzeuge (8258, plus 99) einen beträchtlichen Anteil aus.

Erneut gestiegen ist die Zahl der Elektro-Autos, deren Zahl in Heilbronn derzeit 108 Fahrzeuge beträgt. "Das sind 16 E-Autos mehr als vor einem Jahr", zitiert Gollhofer seine Statistik. Auf niedrigem Niveau ist das eine Steigerung von rund 17 Prozent. Vergleicht man die aktuelle Zahl mit dem Stand vor fünf Jahren - damals gab es 30 E-Autos in Heilbronn -, so hat sich der Bestand an E-Autos seither um 260 Prozent erhöht.

Eine größere Rolle als die Elektro-Autos spielen unter den klimafreundlichen Fahrzeugen in Heilbronn derzeit die Hybridelektrofahrzeuge. "Davon sind insgesamt 575 Fahrzeuge bei uns gemeldet", berichtet Gollhofer.

Zugleich sind auf den Straßen auch zunehmend Fahrzeuge unterwegs, die 30 Jahre alt oder älter sind und - durch ein Gutachten bestätigt - weitgehend im historischen Originalzustand sind: 759 Oldtimer sind aktuell gemeldet. Davon besitzen 33 ein saisonales "H"-Kennzeichen - dieses auf eine Saison begrenzte Nummernschild wird seit einer Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung seit 1. Oktober 2017 ausgestellt.

Damit verringert sich für Halter noch einmal die zu zahlende Steuer sowie die Versicherungsprämie. Der Trend zum "H"-Kennzeichen ist ein vergleichsweise junges Phänomen. Gab es im Vorjahr insgesamt 628 Stück, so waren es vor fünf Jahren nur 351. Und 2012 gab es in Heilbronn sogar nur 117 Fahrzeuge, deren fortgeschrittenes Alter auf dem Kennzeichen dokumentiert war.

Die städtische Kfz-Zulassungsstelle kann nicht nur vor Ort, sondern auch online über www.heilbronn.de kontaktiert werden. Sehr hilfreich ist dabei die Möglichkeit, online Termine zu reservieren. "Wir haben pro Tag im Schnitt 120 Besucher, aber nur sechs bis acht reservieren sich vorab über das Internet einen Termin", bedauert Gollhofer. "Dabei kann ein Online-Termin die Wartezeit vor allem zu den Stoßzeiten erheblich verkürzen."

Die Zulassungsstelle in der Lerchenstraße 40 (Gebäude Landratsamt) hat montags und donnerstags von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet, dienstags und freitags von 7.30 Uhr bis 13 Uhr und mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr.

Info: Weitere Informationen unter online hier sowie beim telefonischen Bürgerservice unter 07131/563636.