Jörg Neubauer erhielt in Berlin den XY-Preis für sein mutiges Eingreifen. Foto: dpa

Heilbronn. (lsw) Für seine mutige Hilfe für eine Frau, die Opfer eines Verbrechens wurde, ist der Heilbronner Jörg Neubauer mit dem "XY-Preis" ausgezeichnet worden. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird jährlich von der ZDF-Fernsehfahndungssendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" an Menschen verliehen, die sich "in beispielhafter Weise für den Schutz des Lebens, der Gesundheit oder des Eigentums von Mitbürgern eingesetzt haben". Die Auszeichnung nahm Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin vor.

Der 49-jährige Jörg Neubauer hatte im August vorigen Jahres auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte beobachtet, wie ein Mann in der Herbert-Hoover-Straße mit seinem Wagen auf das Auto einer Frau auffuhr. Der mit einem Messer bewaffnete Täter schlug die Seitenscheibe des Wagens ein und stach mit dem Messer auf die Frau ein, die seine Ex-Freundin war. Neubauer sprintete auf den Täter los, riss ihn von hinten aus dem Auto, hielt ihn fest und alarmierte Polizei und Sanitäter.

Die überfallene Frau verlor viel Blut und eine Niere und überlebte nur knapp. Hätte Neubauer nicht eingegriffen, wäre sie wahrscheinlich getötet worden. Für sein Eingreifen war Neubauer bereits mit dem Zivilcouragepreis der Heilbronner Bürgerstiftung geehrt worden.

Seehofer bezeichnete den Retter bei der Preisverleihung im ZDF-Hauptstadtstudio als "wahren Helden unserer Zeit". Er betonte aber, dass Sicherheit letztlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, bei der jeder Mensch gefordert sei. Der Lebensretter aus Heilbronn zeigte sich indes bescheiden: "Ich habe doch nur meine Pflicht getan."