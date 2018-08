Mit diesen Nachkriegsbauten wurde die erste Wohnungsnot in Heilbronn gemildert - heute sind diese Wohnanlagen in die Jahre gekommen, manche wünschen sie sich weg, andere würden sie gerne aufwerten. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Bei den Sommerpressekonferenzen der auf dem Heilbronner Rathaus vertretenen Parteien ist das Thema Wohnen ein zentrales. Fast wortgleich hat sich jetzt die SPD nach den Grünen geäußert: "Zugang zu Wohnraum ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die weitergehenden Forderungen der Grünen (unter anderen für ein "Aktivierungsprogramm" für leer stehende Wohnungen) stieß bei der CDU auf harsche Kritik, die Susanne Bay (Grüne) umgehend ebenso harsch wie faktenreich zurückwies. Die dagegen weitgehende Übereinstimmung der Forderungen von SPD und Grünen macht manchen Vorschlag realisierbarer.

Die SPD ist zwar Opposition im Landtag, nicht aber im Heilbronner Rathaus. Sie kann im Zuge des von SPD-OB Harry Mergel schon vor Jahren angestoßenen "Handlungsprogramm Wohnen" (2000 neue Wohnungen bis 2020) argumentieren und auch auf Erfolge verweisen. Rainer Hinderer, SPD-Fraktionschef, betonte nicht nur, dass man in seiner Fraktion diesbezüglich schon lange "auf gutem Kurs" sei, sondern dass die Einführung einer "intelligenten Quote", der auch die Grünen statt der ursprünglich gewünschten pauschalen Quote zustimmten, letztlich auf ihr Konto geht.

Um den augenblicklichen Bedarf abzudecken und besser zu managen, schlug Fraktions-Vize Marianne Kugler-Wendt den Einsatz von "mobilen Häusern" nach einer Standortprüfung vor. Keine "Tiny-Houses" mit Minimalausstattung, sondern Modulhäuser für Grundstücksflächen von 40 bis 50 Quadratmetern auf noch zu suchenden Standorten, beispielsweise Parks oder Randlagen der Sportanlagen. Dazu wird ein Antrag gestellt. Ebenso beantragen will man eine bessere Personalausstattung der "Leitstelle für Wohnungssicherung", die bei drohendem Wohnraumverlust weiterhilft. Auf die Frage nach der Ausübung des Vorkaufsrechts der Stadt für einzelne anstehende Objekte beziehungsweise zur Flächengewinnung war keine Antwort zu erhalten.

Neben gängigen Lösungen mittels unkonventioneller Wohnformen, Nachverdichtung, der Überbauung von versiegelten Freiflächen, Parkplätzen und der Aufstockung von Flachdächern, ist für Heilbronn die Forderung neu "Wohnen und Mobilität" zusammenzudenken. Hinderer rechnet vor, dass in deutschen Großstädten auf 1000 Einwohner rund 450 Fahrzeuge kommen. Da die Gefahr des Verkehrskollapses auch in Heilbronn gegeben sei, brauche man "neue, innovative und wohnortbezogene Mobilitätskonzepte", auch im Hinblick darauf, wie Menschen aus den Stadtteilen und den Landkreisgemeinden ins Zentrum und zu ihren Arbeitsplätzen kommen.

Eine der Forderungen: In jedem Neubauprojekt zwingend eine Lademöglichkeit für E-Mobilität. Da der schon beschlossene und finanzierte Ausbau für Radwege nicht schnell genug vorankommt - es fehlt an Personal -, und der Umstieg auf E-Busse noch auf sich warten lässt, sollen dafür bessere und servicefreundlichere Taktzeiten des ÖPNV für Abhilfe sorgen.

Zinslose Darlehen für Arbeitgeber zur Anschaffung von E-Bikes, das ist ein weiterer Vorschlag aus der "Wundertüte" der SPD zur Minimierung des Verkehrs in der Innenstadt. Ein zweiter zielt auf einen Zusammenschluss mit "RegioRad" der Region Stuttgart. Tanja Sagasser-Beil ist überzeugt, "dass sich die Beteiligung an einem bestehenden System umsetzen lässt" und, "dass vielleicht eine Teillösung schon bis zur Buga möglich ist".

Ein neuralgischer Punkt in der Verkehrsführung, vor allem seit dem Wegfall der Kranenstraße für die Buga, ist die City-Zufahrt über die Gerberstraße geworden. Nur 30 Prozent des Verkehrs fließt durch, vor allem der Parkplatzsuchverkehr belastet das Areal hinter dem Rathaus. Sagasser-Beil fordert neben einem besseren Parkleitsystem mehr Anwohner- und Kurzzeit-Parkplätze.

Beantragen will die SPD-Fraktion auch die Wiedereinführung von Park-and-Ride zur Weihnachtszeit - zum Preis von zwei Euro beispielsweise auf der Theresienwiese. Skepsis herrscht dagegen, ob es bei der im Mobilitätskonzept vorgesehenen Digitalisierung des Verkehrs rasche Fortschritte geben wird.