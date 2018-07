Heilbronn. (rnz) Beim Stuttgarter Hafenfest am 21. und 22. Juli ist auch die Bundesgartenschau Heilbronn präsent, um für die Garten- und Stadtausstellung im nächsten Jahr zu werben. Der ehemalige Hafenschlepper der Kätchenstadt sowie die ehemalige Haßmersheimer Fähre liegen im Stuttgarter Hafen und starten zu Rundfahrten.

Jahrzehntelang war der Hafenschlepper zwischen Mannheim und Stuttgart unterwegs und schleppte Schiffe, die damals noch ohne Motor ausgerüstet waren. Als Frachtschiffe mit eigenem Antrieb fahren konnten, verlor der Hafenschlepper an Bedeutung, bis er ausgemustert werden sollte. Heilbronn bot ihn der Bundesgartenschau GmbH an.

Für sie als Botschafter hat das Schiff nun Fahrt zum Hafenfest anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Hafens am Wochenende in die Landeshauptstadt aufgenommen. Viele der Hafenfirmen geben am Samstag und Sonntag Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Besucher können sich Kräne, Lokomotiven, historische Lastkraftwagen und auch Schiffe anschauen - darunter das Buga-Schiff, das mehrmals zu Hafenrundfahrten startet.

Auch das zweite Buga-Wasserfahrzeug, die ehemalige Haßmersheimer Fähre, liegt am Wochenende im Stuttgarter Hafen und lädt ebenfalls zu Rundfahrten ein. "Bei der Bundesgartenschau Heilbronn spielt das Thema Wasser eine große Rolle. Das Gelände rückt mit den neu gestalteten Uferparks an den Neckar heran, mitten auf dem Gelände haben wir auch zwei Seen angelegt. Deshalb wollen wir mit den Schiffen beim Hafenfest auf die Buga aufmerksam machen", sagt Hans-peter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.

Während der Bundesgartenschau macht die Fähre am Neckar innerhalb des Ausstellungsgeländes fest und dient als Bühne für Veranstaltungen. Der mehr als 100 Jahre alte Hafenschlepper, der einst als Dampfboot gebaut worden war, wird an der nördlichen Spitze der Kraneninsel liegen und Teil der Ausstellung sein.

Info: www.stuttgarter-hafenfest.de, www.buga2019.de