Heilbronn. (rnz) Keine Entwarnung beim Thema schwarzer Hautkrebs: Die Rate der Neuerkrankungen mit dem hochgradig bösartigen Tumor der Pigmentzellen von Versicherten der AOK Heilbronn-Franken verharrt auf hohem Niveau: Im Stadt- und Landkreis Heilbronn erkrankten 133 Personen in 2012, 139 in 2013, 147 in 2014, 159 in 2015 und 135 in 2016.

Die Erkrankungen mit Basalzell- und Stachelzellkrebs, die unter dem Begriff "weißer Hautkrebs" zusammengefasst werden, sind noch wesentlich häufiger. Sie können jedoch im frühen Stadium mit einem kleinen Eingriff vollständig entfernt werden und bilden nur selten Metastasen. "Hautkrebs sicher erkennen kann nur der Arzt, weil sich die einzelnen Arten unterschiedlich bemerkbar machen. Die Haut kann sich schuppen, verfärben oder uneben werden. Deshalb ist es schwer, zwischen einem bösartigen Hauttumor und gutartigen Hautflecken zu unterscheiden", verdeutlicht die Fachärztin für Dermatologie, Dr. Gudula Kirtschig.

Bei einem bösartigen Melanom besteht erhebliche Gefahr für die Gesundheit und das Leben. Im Durchschnitt sterben 15 bis 20 Prozent der erkrankten Männer und zehn bis 15 Prozent der erkrankten Frauen innerhalb von zehn Jahren. Dermatologin Kirtschig: "Bösartige Melanome erscheinen als unregelmäßig geformter Hautfleck und haben in der Regel eine dunkle, gelegentlich aber auch helle rötliche Farbe. Schwarzer Hautkrebs verursacht zunächst keine Beschwerden und wird deshalb oft mit einem Muttermal oder Leberfleck verwechselt. Wenn er Metastasen ausbildet, kann dies tödlich enden."

Melanome treten in den letzten Jahren weltweit immer häufiger auf. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts werden 2018 in Deutschland rund 22.000 Menschen neu daran erkranken. "Hautkrebs ist oft die Folge von zu intensiver UV-Strahlung. Die Erkrankung selbst zeigt sich oft erst viele Jahre später", so Kirtschig. Deshalb solle man die Haut zeitlebens vor starker Sonneneinstrahlung schützen und auf den Gang ins Solarium verzichten. Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto größer ist die Chance, dass er geheilt werden kann.

Wer die Sonne trotzdem genießen möchte oder sich beruflich viel im Freien aufhält, sollte Sonnencreme mit mindestens Faktor 30 verwenden und Kleidung mit UV-Schutz verwenden.