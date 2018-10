Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren haben die Städte Frankfurt/Oder und Heilbronn schon etwas für die deutsche Einheit getan. Die damals besiegelte Städtepartnerschaft war eine der ersten zwischen einer bundesdeutschen und einer DDR-Stadt, genauer: die 36. Die Oberbürgermeister Fritz Krause (Frankfurt/O.) und Manfred Weinmann besiegelten damals einen "Städtebund", der erst nach zähen Verhandlungen zustande kam - mit Glück, Zufall und schließlich der ausdrücklichen Zustimmung von Erich Honecker. Der Leiter des Heilbronner Stadtarchivs, Christhard Schrenk, hat die Fakten und Geschichten dazu vor einigen Jahren aufgearbeitet.

Schon 1984 gab es einen Gemeinderatsbeschluss in Heilbronn, sich um eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der DDR zu bemühen. Aber wie Schrenk es schildert, begann es so richtig erst am 10. März 1986 in einer Kölner Kneipe, in der OB Manfred Weinmann und der aus Brandenburg stammende Journalist Werner Bader (nach einem Besuch der dortigen "Deutschen Welle") zusammensaßen und Bader auf die Verbindung von Heilbronn und Frankfurt über Kleist und das Käthchen hinwies. Das war laut Schrenk die Geburtsstunde der Partnerschaft.

Dabei waren es damals schwierige Zeiten: 1984 hatte die Zahl der Ausreiseanträge von DDR-Bürgern den Höchststand erreicht, Honecker einen Besuch in der "BRD" - so der damalige Sprachgebrauch - abgesagt. Die Heilbronner ließen sich davon nicht entmutigen. OB Weinmann schlug dennoch als ersten Schritt eine Informationsreise von Gemeinderat und Verwaltung nach Frankfurt vor.

Dass sich die Bemühungen seinerzeit gelohnt haben, zeigt, dass die Städtefreundschaft zu Frankfurt/Oder neben der zur Partnerstadt Solothurn zu den tragfähigsten bis heute gehört, und dass man nach der Wende auch das"Frankfurt" jenseits der Oder, das polnische Slubice, mit in die Partnerschaft einbezog. Hier hat man in diesem Frühjahr auch mit einer Heilbronner Delegation das 30-Jahre-Jubiläum gefeiert.

Nach zähem Ringer um eine Erlaubnis reiste die erste Heilbronner Delegation 1987 nach Frankfurt/Oder. Wie jene stand die Delegation, die 1988 der Unterzeichnung der Städtepartnerschaft beiwohnte, unter ständiger Beobachtung. Fotos: Camp/ Stadtarchiv Frankfurt/Oder

Letztlich zu verdanken ist das Gelingen der Partnerschaft der Intervention des damaligen Heilbronner SPD-Abgeordneten Dieter Spöri, der, wie Schrenk dokumentierte, am 12. November 1987 bei politischen Gesprächen in Ostberlin mit Honecker zusammentraf und ihn dabei offenbar so erfolgreich betextete, dass dieser seine Zustimmung gab. Zuvor war der Ton auf Heilbronner Anfragen von Amts wegen ablehnend und barsch gewesen, gab es bereits das Verdikt, es dürfe im Falle eines Besuches aus Heilbronn keine Begegnungen der Kommunalpolitiker geben.

Was kaum möglich erschien, wurde dennoch wahr: 44 Mitglieder einer Heilbronner Delegation bereisten vom 27. April bis 1. Mai 1987 die Bezirke "Erfurt, Magdeburg, Frankfurt/ Oder, Leipzig und Dresden" (laut Stasi-Protokoll). Die Aufmärsche zum 1. Mai erlebte sie in Dresden. Es müssen denkwürdige Bilder gewesen sein, auch, wie sich nach der großen Verbrüderung nach dem großen Marsch selbst eheliche Schranken hoben und senkten.

Für die Stasi bedeute die Reise viel Mehrarbeit, sie gab ihr den schönen Namen "Aktion Linde". Die rund 100 Seiten der Akten, die der RNZ vorliegen, enthalten die Parallelgeschichte zur Städtepartnerschaft. Sie dokumentieren alle Bemühungen, die Briefwechsel, die Reise selbst wie auch spätere, beispielsweise von Chorsängern. Auf Dutzenden von Seiten, bis ins kleinste Detail gehend, waren Vorschriften dafür vom Ministerium für Staatssicherheit ausgearbeitet worden, unterschrieben von dessen Chef Erich Mielke.

Unter anderem wird angeordnet, dass die Vorschläge zur weiteren Gewinnung von IMs (Informelle Mitarbeiter, also Stasiagenten) dem Ministerium selber vorzulegen seien, und im schönsten DDR-Amtsdeutsch heißt es: "Die Maßnahmen zur Erarbeitung der erforderlichen Informationen sind unter Wahrung der Konspiration und Geheimhaltung durchzuführen." In der Praxis bedeutete es, dass die gesamte Delegation rund um die Uhr "betreut" und bespitzelt wurde.

Wie weit das ging, zeigt unter anderem "Buche" - der Name für den Reisebegleiter passte gut zur " Aktion Linde", seine Kleidung wurde ebenso beschrieben wie seine Kopfform. Die Programmabläufe wurden im Minutentakt protokolliert, die besondere Aufmerksamkeit galt OB Weinmann, seinem Stellvertreter Peter Giebler, SPD-Stadtrat und Gewerkschaftssekretär Paul Maier und den mitgereisten Journalisten: "Nach Sichtung der Antragskarten konnte herausgearbeitet werden, dass sich unter den Reiseteilnehmern drei Journalisten befinden.

Für den Einsatz eines zuverlässigen Reiseleiters der DDR ist die Hauptabteilung IV Objektsicherung und Tourismus verantwortlich." Und weiter: "Die differenziert einzuleitenden operativen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen haben sich auf den Freizeitbereich der Reiseteilnehmer zu konzentrieren", auch sollten weiter alle "operativ relevante Vorkommnisse sofort der besagten Hauptabteilung gemeldet werden. Dazu gehört selbst die spontane Überreichung einer Flasche Heilbronner Weins.

Zur Beruhigung wurde dann aber auch festgestellt, die Stadträte hätten keine provokanten Fragen gestellt. Sie waren alle der Reihe nach schön abgelichtet worden, die Fotos zeigen, dass die "Objekte" nichts ahnend waren.