Heilbronn. (pol/rnz) Ob er besonders müde war oder zuvor schon reichlich Wodka, gemischt mit dem Energiegetränk, konsumiert hatte und Nachschub brauchte, kann nur spekuliert werden: 360 Dosen eines bekannten Energy-Drinks waren die Beute, die ein Unbekannter am vergangenen Samstag in einem Lebensmittelmarkt in der Heilbronner Etzelstraße in einen Einkaufswagen lud und mit diesem, ohne zu bezahlen, einfach aus dem Markt fuhr.

Dies fiel jedoch einem Zeugen auf, der die Verfolgung aufnahm. Als der Dieb die Verfolgung bemerkte, ließ er den Einkaufswagen stehen und flüchtete. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,85 Meter bis 1,95 Meter groß und hat ein gepflegtes, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Seine Haare sind kurz und schwarz und er spricht akzentfreies Deutsch. Auffällig war, dass er normal geht, beim Rennen aber humpelt.

Doch damit nicht genug: Beim Anschauen der Aufzeichnung einer Überwachungskamera erkannte eine Angestellte des Marktes den Mann sogar wieder. Er hatte vor vier Wochen schon einmal versucht, einen vollen Einkaufswagen mit Dosen des selben Drinks aus dem Markt zu stehlen. Auch damals war er entdeckt worden und hatte auf der Flucht seine Beute stehen gelassen.

Die Polizei schließt deshalb nicht aus, dass dieser Markt in der Etzelstraße nicht der einzige ist, in dem der Unbekannte seinen Durst nach Energy-Drinks stillen möchte. Deshalb bittet sie beim Auftauchen des Täters umgehend, auch per Notruf 110, die Polizei zu verständigen.