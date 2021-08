Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Beim Festival "Science & Theatre" der "Experimenta" und des Theaters Heilbronn begegnen sich Bühnenkunst und Wissenschaft, analoge und digitale Welten, Reales und Unheimliches. Das ergibt eine spannende Mischung von Theatererlebnissen, die man sonst nicht hat, sich vielleicht auch nicht leisten kann (Etat: 50.000 Euro). Dafür steht zum Beispiel das Gastspiel von "Rimini protokoll", einer der innovativsten und gefragtesten Theatergruppen, die in der "Boxx" des Theaters Heilbronn die Zuschauer ins "Uncanny Valley", also in ein "unheimliches Tal" entführen wird, um mehr als eine Ahnung davon zu bekommen, was Roboter und KI (Künstliche Intelligenz) der Menschheit noch alles bescheren werden.

Autor Thomas Melle schickt dafür statt seiner selbst ein Roboter-Double auf die Bühne, das ihm so zum Verwechseln ähnlich ist, dass das menschliche "Original" nicht mehr auszumachen ist und die Frage aufwirft, ob Zukunft im Menschen oder in der Maschine stattfinden wird. Das Festival hat sich solch komplexer Themen in so großer Vielfalt angenommen, dass es um einen weiteren Tag verlängert wurde und neben der "Experimenta" auch die Spielstätten des Theater Heilbronn einbezogen werden.

Was Andreas Frane vom Theater Heilbronn hier an Substanz einbrachte, eben auch durch die Wahl internationaler Gäste, hat nationales Format. Es geht dabei aber nicht nur um Format, sondern auch neue Formate, die diskursiv und innovativ auf die Bühne kommen. Es wird aber auch "lustvoller Bühnen-Chic" versprochen, und dass man auch lachen darf. Zum diesjährigen Autorenwettbewerb mit dem Thema "Die Zukunft ist digital?" gingen 25 Stücke aus dem In- und Ausland ein.

Gezeigt wird das Gewinner-Stück vom vergangenen Jahr; es konnte wegen der Corona-Pandemie bislang nicht aufgeführt werden: "Schwarze Schwäne" von Christina Kettering. Das Thema hieß ja auch damals schon "Der optimierte Mensch", und die theatralische Umsetzung der "Schwarzen Schwäne" wird auch den Rahmen eines "normalen Theaters" sprengen: Elias Perrig inszeniert das Stück mit Schauspielern des Heilbronner Theaters in der Kuppel des "Science Dome" als wandelbare Projektionsfläche für Videoanimationen. Der Begriff "Schwarze Schwäne" bezeichnet ein als unmöglich erachtetes Ereignis, das dann aber doch eintritt. Das Festival selbst hat ja auch etwas von einem "Schwarzen Schwan", und es zeigt, dass eine "Spielstätte" wie die "Experimenta" in Heilbronn im höchsten Maße verlockend und auch der richtige Ort ist.

Schon Faust wollte wissen, "was die Welt im Innersten zusammenhält". Diese Kernaussage des Goethe-Klassikers ist in Gänze auch anwendbar auf das, was nun im November stattfinden wird, mit "heißem Bemühn", wie es ebenfalls im "Faust" heißt, aber auch mit einer großen Portion Spielfreude, die selbstredend auch sehr heutige Fragen der Ethik nicht ausschließt.

So steht der Kampf gegen Krankheit und Tod im Zentrum von "The Last Mortal", einem wilden Schattenspiel aus Musik, Puppen- und Figurenspiel, Video, Tanz und Liveperformances des deutsch-israelischen Künstlerduos "Half past selber schuld". Auch hier geht es darum, den Menschen mit technologischen Mitteln zu optimieren – und, um noch einmal Faust zu zitieren, auch um die eher versteckte, aber nachhaltige Botschaft eines solchen Festivals: "Es irrt der Mensch, solang er strebt."

Die Musiktheatertruppe "Bot" (Knochen) aus Arnheim schickt das Publikum mit "Ramkoers" (Kollisionskurs) in fantastische Klangwelten, in denen auch rostige Ölfässer, klappernde Eisenbeschläge, Fallrohre, Musikapparate, wie von Geisterhand bewegt, mitspielen.

Vielversprechend klingt auch, was die Züricher Compagnie "Maß und Fieber" mit ihrer Produktion "Die Mondmaschine" vorhat: Sie erinnert an die Mondlandung von 1969 und ist als "Performance mit Arien und Amöben" angekündigt, die ebenfalls in die stets gestellte Frage mündet: "Was ist der Mensch?" Und was isst der Mensch? Die Warnung vor zu viel Zucker, die nicht nur Kinder immer wieder hören müssen, wird nicht nur für sie – ganz konkret aufgearbeitet in "Auf Zucker" – angekündigt als ein "Selbstversuch in sieben Süßigkeiten" beim Gastspiel des "Fundus Theaters", Hamburg.

Ein Rahmenprogramm ergänzt die Vorstellungen, auch mit "Häppchen" realer und geistiger Nahrung, in Gesprächen mit den Künstlern und Autoren, Theatermachern und der Jury des Theaterwettbewerbs.

Info: Das Festival findet vom 17. bis 21. November statt, der Vorverkauf beginnt am 1. September über das Theater Heilbronn, Telefon 07131 / 563001 oder per E-Mail an kasse@theater-hn.de