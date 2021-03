Heilbronn. (rnz) Nach einer Verfolgungsjagd mit E-Scootern hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen 22-Jährigen festgenommen, der zuvor die Reifen an drei Dienstwagen der Kripo zerstochen haben soll.

Ein Zeuge war gegen 1.30 Uhr auf eine Polizeistreife zugegangen und hatte berichtet, dass sich ein Unbekannter an den in der Bahnhofstraße geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht habe und anschließend in Richtung Innenstadt geflüchtet sei.

In Ermangelung fahrtüchtiger Autos mieteten sich die Polizisten am Bahnhof bereitstehende E-Scooter und nahmen damit die Verfolgung des mutmaßlichen Reifenstechers auf.

Der 22-Jährige kam nicht weit und wurde schließlich auf Höhe der Friedrich-Ebert-Brücke von den Beamten festgenommen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.