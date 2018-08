Heilbronn. (pol/mare) Es liest sich im Polizeibericht wie die Verfolgungsjagd in einem Krimi: Die Beamten haben am Dienstagnachmittag einen Taschendieb geschnappt.

Ein Polizist lauerte im Wertwiesenpark im Auto, sein Kollege war zu Fuß auf der Suche nach dem Übeltäter. Als er den Dieb auf einem Mountainbike vorbeifahren sah, "lieh" er sich geistesgegenwärtig das Dreigang-Damenrad einer Passantin und nahm die Verfolgung auf.

"Stopp! Polizei!", rief der Beamte mehrfach - wie im Film eben. Der Flüchtige hielt aber nicht an. Allerdings griff ein mutiger Passant ein, der die Polizeiaktion bemerkt hatte. Als der Dieb an ihm vorbeiradelte, versetzt ihm der Passant einen Stoß und brachte ihn so zu Fall.

Als die Polizisten den am Boden liegenden Dieb erreichten, versuchten sie ihm Handschellen anlegen. Allerdings wehrte sich der Mann massiv dagegen und verletzte einen der Beamten. Trotzdem gab es noch einen Alkoholtest, der einen Wert von mehr als 1,8 Promille ergab.

Das Diebesgut hatte der wohnsitzlose 22-Jährige noch bei sich. Dieses hatte er zuvor in einem Freibad erbeutet. Dort wurde er dabei beobachtet, wie er Taschen von Badegästen durchsuchte. Ein Bademeister sprach darauf an, doch der 22-Jährige flüchtete mit einer Damenhandtasche, einem Rucksack und einer Plastiktüte. Auf seinem Mountainbike. Der Rest ist filmreife Geschichte.