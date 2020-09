Heilbronn. (guz) Zahlreiche rassistische Kommentare und Beleidigungen auf der "Facebook"-Seite der Heilbronner Polizei waren kurzzeitig die Folge einer Öffentlichkeitsfahndung, über die wir in unserer Samstagsausgabe berichteten. Insgesamt 15 Kommentare wurden nun an die Staatsanwaltschaft Heilbronn weitergeleitet, berichtete Polizeipressesprecher Frank Belz auf Nachfrage. Die Kommentare seien teilweise so extrem gewesen, dass auf einige Verfasser nun wohl strafrechtliche Konsequenzen zukommen.

Wie berichtet, soll sich ein dunkelhäutiger Mann bereits Mitte August in einem Gebüsch am Botenheimer Weg in Cleebronn an einem zwölfjährigen Jungen vergangen haben.

Staatsanwaltschaft und Polizei hatten im Rahmen der Ermittlungen auf der Fahndungsseite der Landespolizei zwei Phantombilder von dem etwa 23 bis 25 Jahre alten, 1,80 Meter großen mutmaßlichen Täter veröffentlicht, die nach den Angaben des Jungen erstellt worden sind.

Kommentiert, und zwar teils in übelster Weise und auch strafrechtlich relevant, wurde das Bild des möglichen Täters und seine Tat dann am zurückliegenden Wochenende zigfach. Die Polizei entfernte oder verbarg etliche Beiträge auf ihrer "Facebook"-Seite, die laut Belz rassistischer und/oder beleidigender Natur waren. Mehr noch: "Leider müssen wir feststellen, dass unter unserem Beitrag öffentlich zu Straftaten aufgerufen wird", postete die Polizei und kündigte Ermittlungsverfahren an. Die rassistischen Beiträge seien eher dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen; aus dem linken Spektrum seien hingegen Rassismusvorwürfe gegen die Polizei laut worden.

In einer Facebookgruppe wurde gar ein Mann aus einem Kirchardter Ortsteil öffentlich an den Pranger gestellt, den die Polizei inzwischen klar als Tatverdächtigen ausschließen konnte. Bezüglich des Posts laufen nun allerdings weitere Ermittlungen. Nach zahlreichen Hinweisen hat die Polizei außerdem bereits am Wochenende die Alibis mehrerer Personen überprüft, berichtete Belz.

Viele User der Polizei-Seite begrüßten die Löschung einiger Kommentare. Andere warnten davor, dunkelhäutige Menschen wegen der mutmaßlichen Tat eines Einzelnen pauschal vorzuverurteilen. "Sigmund Freud wäre begeistert, dass ausgerechnet bei einem Delikt, bei dem ganz selten der fremde ,schwarze Mann‘, sondern meist ein Blutsverwandter der Täter ist, so ein Geschrei los geht", kommentierte ein User.

Als problematisch wird von einigen gesehen, dass das nach Angaben des traumatisierten Jungen gefertigte Phantombild einen dunkelhäutigen Mann ohne besondere Merkmale zeigt, dessen Augenpartie durch eine große Sonnenbrille verdeckt ist. Seine Kopfbedeckung, ein Basecap, entspricht dem Kleidungsstil vieler junger Schwarzafrikaner.