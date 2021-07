Von Armin Guzy

Heilbronn. Vielleicht wird heute schon das Leben in der Stadt Heilbronn oder dem Landkreis per App gerettet. Vielleicht an einem Ort, den kein Krankenwagen schnell erreichen kann, etwa wenn ein Wanderer im Wald einen Herzstillstand hat: Noch befindet sich hier eine Smartphone-basierte Alarmierung für professionelle Ersthelfer in der Erprobungsphase, aber seit heute ist sie einsatzfähig.

Mehr als 110 Helfer sind bereits registriert und breit, im Notfall alles Stehen und Liegen zu lassen, um einem Patienten mit Herz-Kreislaufversagen beizustehen. Denn dann zählt jede Sekunde, weiß Tatjana Hilker, Anästhesistin am "Gesundbrunnen" in Heilbronn: Bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute ohne professionelle Herz-Lungen-Massage oder Reanimation um zehn Prozent – der Rettungsdienst braucht aber durchschnittlich sieben bis neun Minuten bis er am Einsatzort ist, auf dem Land auch mal deutlich länger. Und selbst wenn er schneller vor Ort ist und den Patienten wiederbeleben kann: Ohne lebensrettende Maßnahmen in den ersten Minuten sind gravierende Folgeschäden die Regel.

Zahlreiche Rettungsprofis – meist Mediziner, Pflegekräfte, Polizisten oder Feuerwehrleute –, wollen das ändern und haben sich ehrenamtlich beim Verein "Region der Lebensretter – Heilbronn" registrieren lassen. Falls nun jemand in ihrer Nähe einen Herz-Kreislaufstillstand erleidet, werden sie künftig über die App alarmiert und sind im Idealfall viel schneller vor Ort als der Rettungsdienst, vielleicht sogar mit einem Defibrillator. Hilker erinnert an den dänischen Fußballspieler Christian Eriksen, der bei der Europameisterschaft vor wenigen Wochen zusammengebrochen war, aber dank schneller professioneller Helfer im Stadion und der lebensrettenden Stromstöße überlebt hat.

Nur: Die wenigsten plötzlichen Herztode ereignen sich dort, wo die Hilfsausstattung ohnehin ideal ist. Andererseits kann jemand kollabieren, und 500 Meter davon hält sich ein Rettungsprofi auf, der helfen könnte, der von dem Vorfall aber nichts mitbekommt.

Die App "First EAD" lotst künftig jedoch den registrierten Helfer direkt zum Ort des Geschehens. Sind sogar mehrere Helfer in der Nähe, gleicht die App sämtliche Daten miteinander ab und verteilt die Aufgaben. Alarmiert werden die Rettungsprofis nur dann, wenn sie voraussichtlich schneller am Unglücksort sind als der Rettungsdienst: Wer am dichtesten dran ist, wird sofort zu Hilfe geschickt; wenn sich ein anderer Helfer in der Nähe eines öffentlich zugänglichen Defibrillators befindet, wird er erst dorthin und anschließend mit dem Gerät zum Einsatzort dirigiert. Im besten Fall überlebt der Patient den Herzstillstand dann ohne Folgeschäden, auch wenn, wie Hilker weiß, dass selbst bei schnellster Hilfe nicht jeder Patient wiederbelebt werden kann. Aber immerhin ist die Chance nun deutlich größer.

Hilker hat das 2018 in Freiburg von ihrem Bekannten und Berufskollegen Professor Michael Müller erstmals initiierte Projekt bereits 2019 auch für die Region Heilbronn angeregt und im Deutschen Roten Kreuz auch schnell den unentbehrlichen Mitstreiter gefunden. DRK, Verein und die Integrierte Leitstelle Heilbronn waren sich schnell einig, das Projekt auch hier umzusetzen, wurden aber von der Corona-Pandemie und der etwas zähen Suche nach finanziellen Unterstützern zunächst ausgebremst. Nun aber ist die App für die nächsten drei Jahre finanziert und in die Leitstelle "implementiert" und kann alle registrierten Rettungsprofis per GPS orten und zum Einsatzort lotsen – falls sie in dem Moment tatsächlich helfen können und wollen. Wenn nicht, melden sie dies an die App zurück, die dann selbstständig nach weiteren Helfern sucht. Wenn jemand ablehnt – vielleicht weil er gerade mit seinen zwei kleinen Kindern im Auto sitzt –, wird dem freiwilligen Helfer daraus kein Strick gedreht. "Rechtfertigen muss sich niemand", betont Hilker, "alles ist freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich."

Dieser Aspekt ist der Medizinerin und Eppinger Stadträtin auch deshalb wichtig, weil die bisherigen 110 Rettungsprofis erst der Anfang sein und keine Hürden aufgebaut werden sollen. Sie hofft darauf, dass sich noch mehrere hundert Freiwillige registrieren lassen, die eine regelmäßige Schulung in Herz-Lungen-Wiederbelebung und der Anwendung eines Defibrillators haben (Mindestanforderung: Sanitätshelfer), und dass das Projekt bald auch in die Heilbronner Nachbarlandkreise ausstrahlt.

Dass sich das Projekt, ähnlich wie die "Helfer vor Ort", rein über Spenden finanzieren muss und mit den für die ersten drei Jahre eingeworbenen 60.000 Euro nur die App selbst, nicht aber die Schutzausrüstung für die Freiwillige finanziert werden kann, versteht Hilker nicht. Schon ein einziger Mensch, der nach einem Herzstillstand ohne Folgeschäden ins Leben zurückgeholt werden kann, würde den Krankenkassen mindestens den Betrag sparen, der nun mühsam bei der Arnfried-und-Hannelore-Meyer-Stiftung, den SLK-Kliniken, dem Förderverein für medizinische Innovation, der AOK, der Kreissparkasse Heilbronn sowie die BB-Bank eingeworben werden musste und mitverantwortlich für den etwas späteren Projektstart ist. Doch nun geht es los, und die ersten drei Jahre sind finanziert. "Wir hoffen, dass sich in der Politik bis dahin etwas ändert", sagt Hilker.