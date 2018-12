Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Eigentlich könnte man sich darüber freuen, dass es seit geraumer Zeit wieder einen "professionellen" Reiseführer für die Stadt gibt. Mannheim musste beispielsweise mehr als 40 Jahre darauf warten. Für knapp zehn Euro wird der neue Führer "Merian live - Heilbronn" bereits im Internet angeboten, allerdings noch mit einer anderen Umschlaggestaltung als gerade erschienen. Nun liegt das Werk auch im Buchhandel auf. Doch professionell gemacht ist er nur auf den ersten Blick.

Was mit diesem knapp 130 Seiten starken Buch in Taschenformat auf den Markt gekommen ist, ist leider auch ein Ärgernis, vielleicht nicht für den unkundigen Besucher der Bundesgartenschau 2109 aus dem hohen Norden, schon aber für die Heilbronner und alle, die die Stadt einigermaßen gut kennen.

Sicher, so einen Führer mit einer großen Vielfalt an auch gut gegliederten Tipps zu erstellen, ist auch eine Fleißarbeit. Die Auflistung von ÖPNV-Verbindungen, Öffnungszeiten, Ortsangaben, Eintrittspreisen und den Querverweisen dazu, ist für seine Nutzer hilfreich wie auch die beiden beigelegten Karten, eine zur Buga und ein Stadtplan. Aber damit ist fast schon alles Gute dazu gesagt.

Der Journalist und Heilbronn-Kenner Kilian Krauth hatte sich das Werk schon vor der Pressekonferenz zu dessen Vorstellung besorgt und legte da schon eine lange Liste von Ungenauigkeiten, teilweise falschen Angaben oder auch Bewertungen vor. Schon nach dem ersten Durchblättern stellt man fest: Diese Liste lässt sich leicht noch verlängern.

Da wird der Bau der Kilianskirche Hans Schweiner zugeschrieben. Falsch: Er hat nur den berühmten Turm gestaltet. Da heißt es, der Heilbronner Hafen sei der zehntgrößte in Deutschland. Falsch: Er ist der zehntgrößte Binnenhafen. Da sollen die Amtsstuben des Rathauses nur "ein paar Schritte" vom Ratskeller entfernt sein. Falsch: Sie liegen darüber und daneben. Da wird auf die vielen Weinstuben in der Stadt Bezug genommen. Genau diese Weinstuben aber fehlen - sehr zum Kummer der Heilbronner und ihrer Besucher - immer noch in der Stadt.

Da werden die Rebsorten Riesling und Kerner den Rotweinen zugerechnet. Das tut in einer Weinbaustadt besonders weh, auch wenn der Fehler vermutlich beim Kürzen entstanden ist. Leider passen oft auch Bildmotive und Bildtexte nicht zusammen. Abgebildet ist "Seifen-Reinhardt", der ebenso originelle wie traditionsreiche Laden liegt fern der Innenstadt, im Bildtext wird aber auf 600 Geschäfte in der Innenstadt und den Weinhandel verwiesen. Und warum bloß steht unter dem Foto eines bärtigen "Seebären" mit Akkordeon der Hinweis auf die "kinderfreundliche Stadt"?

Nicht einmal bei der Beschreibung des Käthchenhauses fällt der Name Kleists, es fehlt völlig der Hinweis auf ihn und sein Schauspiel "Käthchen von Heilbronn", das den Käthchen-Kult begründete. Die Auswahl und Empfehlung von Restaurants mag subjektiv sein, die objektiven Fakten sollten aber stimmen. Man kann eben nicht von einer "Sterneküche" schreiben, wo kein Michelin-Stern glänzt, und wenn man das beliebte Eintopfgericht "Böckinger Feldgschrei" auf Hochdeutsch lesen muss als "Feldgeschrei", dann tut das den Heilbronnern richtig weh. So weh, wie etwa den Neckar als "kulinarisch roten Faden" zu bezeichnen.

Es gibt weitere Beispiele genug, dass hier, was jeder Journalist und Schreiber beherrschen sollte, nämlich die sorgfältige Wahl von Adjektiven und Adverbien, ziemlich außer Acht gelassen wurde. Da gibt es Sätze, die klingen fast schon nach Satire, dabei ist die Autorin Françoise Hauser eigentlich eine erfahrene Reise-Journalistin, die selbst zu ihrem Metier einen "Führer" geschrieben hat. Schade drum, muss man feststellen.

Steffen Schoch, Leiter der Heilbronn Marketing GmbH, die eine "kleine Anschubfinanzierung" für das Werk geleistet hat, ist sichtlich betroffen darüber, wie da manches gelaufen ist. Von der Auflage von 10.000 Stück hat sein Amt die Hälfte übernommen, die andere Hälfte geht in den Verkauf, auch Kreissparkasse, Buga und "Experimenta" beteiligen sich am Vertrieb. Jetzt ruhen alle Hoffnungen darauf, dass bald eine zweite Auflage notwendig wird - ohne Fehler.

Wenn dann noch ein Deutschlehrer, der sonst an den Rand des Aufsatzheftes das Wort "Ausdruck" mit Ausrufezeichen schreibt, das Manuskript dahingehend gegenliest, wäre auch dies zu begrüßen - und: Wenn schon "Merian", dann auch mit Merian! Den schönen Merian-Stich der alten Reichsstadt Heilbronn - auch in sucht man vergebens!

Info: "Merian live! - Heilbronn" von Françoise Hauser, erschienen bei Gräfe und Unzer, erhältlich im Buchhandel zum Preis von 9,99 Euro.