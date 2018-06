Das Foto zeigt das ehemalige Wohnhaus des Schleusenwärters am Wilhelmskanal, in dem die Aufbaugilde etwa zehn Jahre lang im Winter einen Erfrierungsschutz angeboten hat und das jetzt den Bauarbeiten für die Buga weichen musste. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Bis letztes Jahr stand auf dem Buga-Gelände noch ein zum Abriss vorgesehenes älteres Haus des Wasserwirtschaftsamtes. Es war für viele Jahre eine Unterkunft der Aufbaugilde gGmbH Heilbronn, die hier in Frostnächten den Obdachlosen Schutz bot. Mit dem Abriss des Hauses wurde zwar gewartet, bis sich eine neue Lösung gefunden hatte, das aber war alles andere als einfach. Die gute Nachricht kam jetzt vom baden-württembergischen Sozialministerium. Die Aufbaugilde erhält über eine halbe Million Euro für den Ersten Bauabschnitt des Ersatzneubaus eines Aufnahmehauses und eines Wohnheims in der Franz-Renner-Straße 2 und 4. Insgesamt stellt das Land in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro für die Förderung von Wohnungsloseneinrichtungen zur Verfügung.

"Dass die Aufbaugilde, die sich in Heilbronn seit langem und mit viel Herzblut für die Belange von obdachlosen Menschen einsetzt, so eine stattliche Fördersumme erhält, freut mich persönlich sehr. Wer ohne Wohnung oder von Wohnungslosigkeit bedroht ist, steht oft auch ohne soziales Umfeld da und ist auf die wichtige Arbeit von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe dringend angewiesen", sagt Susanne Bay, Heilbronner Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen und wohnungspolitische Sprecherin ihrer Landtagsfraktion. "Diese ermöglichen Betroffenen oft einen ersten Schritt zurück in eine Normalität, die für die meisten von uns selbstverständlich ist."

Welche Schicksale und Dramatik es hier gibt, erleben die ehrenamtlichen Kältehilfe-Mitarbeiter von November bis März, die Zeitspanne, in der der Erfrierungsschutz der Aufbaugilde tätig ist. Bei Außentemperaturen von unter minus zehn Grad Celsius wie im vergangenen Februar bedeutet das Rettung - Übernachten auf der Straße ist nicht mehr möglich. Entsprechend ausgebucht waren die Betten jeden Abend. Für die zurückliegende Saison hatte die Aufbaugilde in den Verwaltungsräumen des Freibads Neckarhalde eine neue Heimat gefunden. Pro Winternacht suchen im Durchschnitt etwa zehn Menschen Zuflucht. In diesem Winter waren es insgesamt 1429 Übernachtungen an 137 Tagen. Die Aufbaugilde sagt, das sei eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. In Heilbronn soll es 250 Obdachlose geben.

Gäste des Erfrierungsschutzes sind vor allem Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt ausgegrenzt sind, die betreute Wohnmöglichkeiten und Obdachlosenunterkünfte aber nicht in Anspruch nehmen. Nicht alle Obdachlosen wollen kommunale Obdachlosenunterkünfte nutzen. An sie richtet sich der Erfrierungsschutz. Fünfzehn ehrenamtliche Nachtwachen, zehn Männer und fünf Frauen, tragen Sorge dafür, dass Hausordnung und Nachtruhe eingehalten werden, stehen in Notfallsituationen als Ansprechpartner bereit - auch an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester. Viele von ihnen sind schon seit Jahren im Erfrierungsschutz aktiv, haben die entsprechende Erfahrung und kennen auch so manchen Gast persönlich.