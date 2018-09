Das Freibad am Gesundbrunnen verbuchte bei den Besucherzahlen in der zurückliegenden Saison ein Plus von 22 Prozent. Foto: Stadtwerke HN

Heilbronn. (rnz) Die Heilbronner Freibadsaison 2018 ist in allen drei Freibädern zu Ende gegangen. "Es war eine sehr gute Saison für uns", resümiert Ursula Stiefken, Leiterin der Bäderverwaltung der Heilbronner Stadtwerke. Auf eine gute Resonanz seien auch die Sommerveranstaltungen gestoßen, zu denen die Poolparty im Freibad Gesundbrunnen, das Freibadfest in Kirchhausen und die Angebote des Heilbronner Spielmobils zählten.

"Der lang anhaltend heiße und trockene Sommer hat gut 20 Prozent mehr Badegäste als im Vorjahr ins kühle Nass gelockt", freut sich Stiefken. So konnten insgesamt über 250.000 Besucher durch das vor drei Jahren eingeführte neue Kassensystem erfasst werden, das um einiges genauer ist als der herkömmliche Durchgangszähler.

Im Einzelnen strömten rund 135.000 Badegäste ins Freibad Neckarhalde (plus 23 Prozent), 84.000 Menschen besuchten das mit einer neuen Gastronomie ausgestattete Freibad am Gesundbrunnen (plus 22 Prozent) und 32.000 Besucher kamen ins Freibad Kirchhausen (plus 15 Prozent). Besucher-Rekordtag war der 3. Juni, ein Pfingstmontag - an dem Feiertag steuerten insgesamt rund 6500 Menschen die drei Bäder an.

Ein krönender Abschluss der erfolgreichen Saison war das Heilbronner Hundeschwimmen im Freibad Gesundbrunnen. Nach Badeschluss gegen 15.30 Uhr mussten hier Herrchen und Frauchen das Wasser verlassen und dieses den Vierbeinern überlassen. Nach der ersten Auflage 2017, bei der rund 300 Hunde im Wasser planschten, kamen dieses Jahr rund 450 Tiere.

Erfreulich lief in diesem Jahr auch der Saisonkartenverkauf: Etwa 4000 Karten konnte die Bäderverwaltung verkaufen. Das waren etwa 600 mehr als im Vorjahr. Als Dankeschön macht Bäderchefin Stiefken den Nutzern nun ein besonderes Angebot: "Bis Ende Oktober erhalten alle Besitzer einer Saisonkarte 2018 zehn Prozent Rabatt auf den Eintritt im Freizeitbad Soleo."

Die Freibad-Saisonkarte kostet für Erwachsene 66 Euro, ermäßigt 38 Euro. Ehepartner zahlen 42 Euro. Für Kinder fallen 32 Euro an, Familien können eine Saison für 123 Euro genießen.

Zufrieden ist Stiefken außerdem mit dem Mitte August gestarteten Testlauf zum Internet- beziehungsweise Smartphone-Ticketing im Freibad Gesundbrunnen: "Nachdem wir dieses Angebot aus technischen Gründen erst sehr spät in der Saison starten konnten, hatten wir in den ersten Wochen auf Anhieb etwa 50 Nutzer - das zeigt uns, dass dieser Service bei unseren Besuchern ankommt." Zum Start kostete der Eintritt über dieses Bezahlsystem 50 Cent weniger.

Das System funktioniert folgendermaßen: Über die Webseite www.heilbronner-baeder.de oder einen am Freibad ausgehängten QR-Code können Besucher vorab via Internet oder Smartphone bezahlen. Einzige Voraussetzung hierfür ist ein Paypal-Konto. Anschließend kann die "Eintrittskarte" über einen Papierausdruck oder direkt vom Smartphone aus eingescannt werden.

In der kommenden Saison 2019 soll das Online-Ticketing bereits ab Saisonstart erneut angeboten und verstetigt werden, betont Stiefken.