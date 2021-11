Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Mehr Menschen brauchen mehr Wohnungen, diese Binsenwahrheit ist auch für Heilbronn eine Herausforderung. Das zeigt der gerade vorgelegte Bericht zur Bautätigkeit der Stadt. Erfasst sind darin die Daten bis zum 30. Dezember 2020, die Analogien zum Bevölkerungszuwachs beziehungsweise zur -abnahme sind sowohl nach den Zahlen als auch in der Art aufschlussreich.

"Großstadt" wurde Heilbronn 1970 durch die Eingemeindung von Klingenberg, weil damit die Zahl von 100.000 Einwohnern knapp überschritten wurde. Später kamen noch Kirchhausen, Biberach, Frankenbach und Horkheim hinzu. Zur Jahrtausendwende zählte man rund 115.500 Einwohner, im Buga-Jahr 2019 kratzte man sogar an der 130.000-Marke, um dann 2020 doch wieder an die 300 Mitbürger an den Landkreis zu verlieren – auch wegen der Wohnsituation. Für das vergangene Jahr wird auch die Corona-Pandemie für diese "Nah-Abwanderung" verantwortlich gemacht. Inzwischen wird die Einwohnerzahl wieder mit rund 129.000 angegeben.

Knapp 10.000 Studenten in Heilbronn sind aber ebenfalls eine nicht zu vernachlässigende Größe für den Wohnungsmarkt. Was es für sie bedeutet, hier zu studieren, das zeigt dieser Vergleich: Der Quadratmeterpreis für eine 30-Quadratmeter-Wohnung lag 2017 noch bei 12,58 Euro, 2020 waren es bereits 16,95 Euro. Dabei wurden Studentenappartements zuletzt fast "wie verrückt" gebaut. Kein Wunder, dass beispielsweise im Südviertel monatelang diverse Banner an den dortigen Neubauten verkündeten: "Studentenappartements zu vermieten".

Sicher hat auch hier die Pandemie den Investoren einen Streich gespielt, aber ebenso sicher werden sich junge Familien auf Wohnungssuche dazu auch einige Fragen gestellt haben. Man kann also schon auch zu der Ansicht kommen, dass das viel gerühmte "Handlungsprogramm Wohnen" an diesem Punkt übers Ziel hinausgeschossen ist.

Sonst aber wurden dessen Ziele erreicht oder sogar überholt, woran Oberbürgermeister Harry Mergel immer wieder gerne erinnert. Solche Erfolgszahlen machen sich ja auch im beginnenden OB-Wahlkampf nicht schlecht. Die vorgegebene Zielmarke, in den Jahren 2016 bis 2020 rund 2000 neue Wohnungen zu schaffen, davon 800 durch das "Aktionsprogramm Wohnen", wurde mit insgesamt 2457 Wohnungen also deutlich überschritten. Der passende Seufzer dazu ist: "Dem Neckarbogen sei Dank!"

Nachdem Stuttgart inzwischen die teuerste Wohnstadt Deutschlands ist, im Ranking bei der "Wachstumsdynamik" aber weit abgeschlagen hinter Heilbronn liegt, kann man die Tatsache, dass Heilbronn bei den Mietpreiserhöhungen glücklicherweise noch keine solche "Spitzenposition" einnimmt, durchaus auch auf die ausgeprägte Bautätigkeit zurückführen. Im Jahr 2020 stieg die Zahl der Genehmigungen um 14,2 Prozent, das entspricht 558 Wohneinheiten.

Es war allerdings nicht feststellbar, inwieweit in diese Zahlenangabe ein "spezielles" Wohnbauprojekt der Dieter-Schwarz-Gruppe eingeflossen ist. Am Rosenberg (Südstraße) stehen hier rund 500 Wohnungen kurz vor der Fertigstellung – für Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, zu der unter anderem Lidl und Kaufland gehören, aber auch für Studenten oder Schüler der Programmierschule "42"; es handelt sich dabei also um eine Art von "Werkswohnungen". Diese entlasten den Wohnungsmarkt, stehen aber eben auch nicht der wohnungssuchenden Allgemeinheit zur Verfügung.

Dabei regen diese Angaben aus dem Bericht durchaus zum Nachdenken an: In der Altersstufe von 30 bis 36 Jahre verlassen mehr junge Familien (auch mit Kleinkindern) Heilbronn, als umgekehrt neu in die Stadt ziehen. Offenbar sind den Familien in den Anfangsjahren einer Existenzgründung die Mieten zu hoch. Aber sind sie erst mal "gesettelt", also im Alter von 37 bis 44, ziehen sie wieder mehr zurück in die Stadt.

Auch wenn dies unterm Strich eine ausgewogene Bilanz ergibt, zufrieden muss dies nicht machen. Neidvoll wird so mancher auch auf die Luxussanierungen der alten, oft auch aus hochherrschaftlichen Tagen stammenden Villen und Häuser blicken, deren Bestand in Heilbronn ja – stadtschicksalsbedingt – überschaubar ist. Und für deren Begehr auf dem Markt die Vorgänge um die "Villa Fuchs" diesen Teil des Immobiliengeschäftes in kein besonders gutes Licht rücken.