Ein Gedenkstein an der Heilbronner Allee erinnert an die Synagoge, die vor 80 Jahren in Flammen aufging. Foto: Fritz

Heilbronn. (bfk) Der Heilbronner Gemeinderat hat bei einer Gegenstimme und nach kontroverser Diskussion eine Resolution gegen Antisemitismus verabschiedet. Der Antrag kam vom FDP-Fraktionsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Nico Weinmann und wurde dann, so Oberbürgermeister Harry Mergel, "zu einer Gemeinschaftsarbeit von Verwaltung und Gemeinderat".

"So eine Resolution ist auch in Heilbronn notwendig", meinte Mergel. Ausgerechnet an Weihnachten hatte es einen antisemitischen Vorfall gegeben. Zum Chanukka-Fest (Lichterfest) hatte die israelitische Gemeinde einen neunarmigen Leuchter öffentlich aufgestellt. Dessen Lampen wurden zerstört; die Täter müssen, davon geht die Polizei aus, dafür eine Leiter benutzt haben. Sie wertete den Vorfall als "antisemitisch". Die Tat wurde bisher nicht aufgeklärt.

Die Debatte im Gemeinderat wurde von "Pro-Heilbronn"-Stadtrat Alfred Dagenbach angestoßen. Er verurteilte antisemitische Untaten und forderte den Bau einer Synagoge - statt den von Moscheen, und kritisierte die Flüchtlingsaufnahme in Heilbronn. Widerspruch kam unter anderem vom SPD-Fraktionsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Rainer Hinderer, der den Dagenbach-Beitrag "unerträglich" fand. Malte Höch (Freie Wähler) zeigte sich schockiert, sprach von "rechtem Gedankengut" und verwahrte sich dagegen, bei dieser Gelegenheit "über Flüchtlinge abzulästern". OB Mergel bezeichnete die Dagenbach-Wortmeldung als "klassisches Beispiel", wie man ein Land spalte: "Zusammenhalt ist die Herausforderung der Zukunft."

Die einzige Gegenstimme kam von Grünen-Stadtrat Wolf Theilacker. Er teile die Neudefinition von Antisemitismus nicht, wenn es schon antisemitisch sei, wenn man Kritik am "völkerrechtswidrigen Handeln" der Regierung Israels übe. Die Resolution lehnte sich in ihrem Text an die im Januar vom Bundestag verabschiedete an.

Zu den Passagen, die Mergel zitierte, gehörte auch diese: "Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn nimmt erfreut zur Kenntnis, dass es nach der nationalsozialistischen Diktatur und trotz des Holocausts wieder jüdisches Leben und jüdische Kultur in Deutschland und in Heilbronn gebe.

Der Bau einer Synagoge wird übrigens seit Jahren von Alfred Dagenbach gefordert. Vor drei Jahren sprach sich auch Prälat Harald Stumpf dafür aus. Tatsächlich aber hat sich bis heute in Heilbronn keine Hand wirklich dafür geregt; für die jüdische Gemeinde allein ist diese Aufgabe nicht zu bewältigen. Die räumlichen Bedingungen, unter denen sie in Heilbronn lebt, sind bescheiden.