Wer bei der Sparkassenfiliale in Bonfeld ab dem kommenden Jahr den persönlichen Kontakt am Schalter sucht, wird nicht mehr fündig. Hier wird künftig nur noch ein Selbstbedienungsautomat die Stellung halten. Archivfoto: Armin Guzy

Heilbronn. (bfk/fsd) Nachdem die Kreissparkasse Heilbronn ihre Beratungsleistung für Privatkunden umgestellt hat und über ein neu geschaffenes beziehungsweise organisiertes Kundencenter am Hauptstandort in der Heilbronner Wollhausstraße vor allem auf telefonische Beratung und digitale Kontakte setzt, folgt nun der zweite Schritt. Im Zuge der Umstrukturierung werden bis Februar 2019 25 kleine Filialen in SB-Stelle umgewandelt.

Dabei handelt es sich laut Sparkasse ausnahmslos um Filialen mit eingeschränkten Service-Öffnungszeiten, in denen bereits heute keine Beratung mehr möglich ist. "In einige Filialen kamen oftmals nicht mehr als 50 Kunden pro Monat, um mit einem unserer Mitarbeiter persönlich zu sprechen", erklärt Bernhard Steck, Privatkundenvorstand der Sparkasse. "Bis zu 98 Prozent der Transaktionen dort sind heute schon reine SB-Vorgänge." Künftig sollen 56 personenbesetzte Filialen und 50 SB-Stellen das Sparkassennetz bilden. Die betroffenen Mitarbeiter werden umgesetzt.

"Bequemes und einfaches Banking, digital oder schnell mal telefonisch - das sind ganz klar die Trends der heutigen Zeit", sagt Ralf Peter Beitner, Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse. Die Nachfrage nach persönlichen Kontakten in kleineren Filialen nehme immer weiter ab, dagegen wachse der Bedarf an qualifizierter Beratung bei allen wichtigen Finanzthemen wie beispielsweise Vermögensanlage, Altersvorsorge, Versicherungen oder Baufinanzierung. "Mehr individueller Beratungsbedarf und gleichzeitig weniger Kundenfrequenz in der Fläche - das sind die beiden Leitplanken für unseren Weg in die Zukunft", sagt Beitner.

Orientiert an den Kundenbedürfnissen werde die Kreissparkasse in den nächsten Jahren sukzessive in leistungsfähige Beratungs-Center im gesamten Geschäftsgebiet investieren. "Es geht heute nicht mehr darum, an jeder Ecke eine Filiale zu haben", meint der Vorstandsvorsitzende. "Bei wichtigen Lebensentscheidungen wie zum Beispiel einer Baufinanzierung ist ein Kunde durchaus bereit, ein paar Kilometer zu fahren, wenn er eine erstklassige Beratung erwarten darf." Wichtig seien optimale Standorte und eine gute verkehrsmäßige Erreichbarkeit.

Künftig wird es auch sechs Beratungszentren geben, das erste ist für Weinsberg vorgesehen. Dort sollen Kunden ab Ende 2019 ein umfassendes Beratungsangebot rund um die Themen Geldanlage, Baufinanzierung und Versicherungen in einem neuen, ansprechenden Umfeld vorfinden. Der Startschuss zum Umbau soll im November fallen.