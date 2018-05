Heilbronn. (rnz) Um eine vernetzte und klimaneutrale Mobilität zu erreichen, die auch zu die Straßeninfrastruktur entlasten soll, haben die Städte Heilbronn und Neckarsulm mit weiteren Partnern 2017 einen Mobilitäts-Pakt ins Leben gerufen. Zu den Unterzeichnern gehören auch das Landesverkehrsministerium, das Regierungspräsidium Stuttgart, der Landkreis Heilbronn, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW), die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft Karlsruhe (AVG) sowie die Unternehmen Audi AG und Schwarz-Gruppe.

Auf Initiative der Heilbronner und Neckarsulmer Oberbürgermeister Harry Mergel und Steffen Hertwig trafen sich nun Vertreter des Mobilitätspaktes mit Unternehmen und den Bürgermeistern Timo Frey, Bad Friedrichshall, und Claus Brechter, Bad Wimpfen.

"Verkehrsprobleme und die damit verbundenen ökologischen und ökonomischen Auswirkungen mögen unsere Städte und Kommunen in unterschiedlichen Graden betreffen, sie machen jedoch nicht vor Stadt- und Werkstoren halt. Daher sind gut vernetzte Verkehre, das heißt eine nachhaltige Mobilität, die wir am effizientesten in einem möglichst großen Schulterschluss der Akteure unseres Wirtschaftsraums erreichen können, von besonderer Bedeutung", betont Mergel. Hertwig fügt hinzu: "Auch die Pendler müssen zum Umdenken bereit sein. Wenn jeder weiterhin mit dem eigenen Auto allein zur Arbeit fährt, werden wir die Verkehrsprobleme nicht in den Griff bekommen."

Es komme darauf an, die im Pakt genannten Ziele und Eckpunkte für die weitere Entwicklung des Verkehrs in der Region jetzt konzertiert anzugehen, unterstreichen Mergel und Hertwig. So wird eine gemeinsame Koordinierungsstelle eingerichtet, die als Ansprechpartner für Förderprogramme, als Moderator und Kümmerer für die Kommunen und Unternehmen vor Ort fungiere und die aus dem Programm zur Luftreinhaltung des Landes finanziert wird. Zudem beteiligen sich beide Kommunen an einer Mitfahr-App.

Auch die vorgestellten Best-Practice-Beispiele der Schwarz-Gruppe und der Audi AG gaben Denkanstöße. Hertwig: "Kleinere und mittlere Unternehmen verfügen nur bedingt über die Ressourcen, das Betriebliche Mobilitätsmanagement voranzubringen. Daher haben beide Städte gerne die Aufgabe übernommen, die Unternehmen in ihrer Gesamtheit koordinierend zu unterstützen."

Die geplanten Angebote von Go-Ahead Baden-Württemberg sowie der Abellio Baden-Württemberg zeigen, dass es auch im Schienennahverkehr erweiterte Angebote geben wird. SAP hat eine regionale App entwickelt, die dazu beitragen kann, dass sich die Menschen der Region in Bezug auf Mitfahrgelegenheiten untereinander besser vernetzen.

Der Mobilitätspakt für den Wirtschaftsraum Heilbronn-Neckarsulm listet eine Reihe von sofortigen, mittel- und langfristigen Maßnahmen auf, die die Verkehrsträger Schiene und Straße umfassen. Außerdem benennt es ein Arbeitsprogramm zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs und des betrieblichen Mobilitätsmanagements. Auch die bessere Vernetzung aller Verkehrsmittel und -träger ist Bestandteil des Maßnahmenbündels.