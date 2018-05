Heilbronn. (rnz) Er lief immer wieder hin und her - von der Stadtbahnhaltestelle, über die Bäckerei in der Bahnhofshalle bis zu den Bahnsteigen und über Gleise. "Charlie", wie die Beamten des Bundespolizeireviers Heilbronn den gemütlichen Kater spontan getauft hatten, löste am frühen Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz aus.

Gegen 6.30 Uhr verständigten besorgte Reisende die Beamten per Polizeinotruf. Mitarbeiter der Deutschen Bahn und Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn kümmerten sich umgehend um den zutraulichen Kater - und bescheinigtem ihm schnell ein sonniges Gemüt.

Dennoch: Der Streuner kam nicht um ein eindringliches Gespräch mit Revierleiter Dieter Natterer herum. Denn auch für Charlie gelte, so Natterer: Der unbefugte Aufenthalt im Gleisbereich ist verboten! Also nahm der wohlgenährte Kater auf dem Sessel im Büro Platz, ließ die Gardinenpredigt über sich ergehen und soll sich am Ende - auf welche Weise auch immer - einsichtig gezeigt und Besserung gelobt haben.

Schlussendlich blieb es bei einer Ermahnung für ihn. Da Charlie gechipt war, konnte der Tiernotdienst schnell seine Besitzerin ausfindig machen. Bis diese ihn abholte, verbrachte Charlie die Wartezeit entspannt auf dem Chefsessel bei einer kühlen Schale Wasser.