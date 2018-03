Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Öffentlicher Nahverkehr zum Nulltarif? Auch für das mit Stickoxiden übermäßig belastete Heilbronn ist das ein Thema. Vor zwei Jahren hat die Stadt versuchsweise das Mobilitätsticket - auch als "Sozialticket" bezeichnet - eingeführt und dafür in drei Jahren 330.000 Euro aufgebracht. Bezugsberechtigte sind Empfängern von Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung, Schwerbehinderte, Asylbewerber und Flüchtlinge, für sie wurde die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmitteln mit 27,50 Euro durch die Stadt subventioniert, 20 Euro zahlten die Nutzer selber.

In einer denkwürdigen Gemeinderatssitzung wurde das Sozialticket, vor allem von der Grünen-Fraktion gefordert und gefördert, nun gegen deren Stimmen von einer Mehrheit im Heilbronner Gemeinderat wieder gestrichen - auch in Kenntnis davon, dass der Landkreis Heilbronn diese Form der Förderung beibehält. Die Verwaltung hatte u.a. damit argumentiert, dass "Kosten und Nutzen" nicht im Verhältnis stünden, in der Debatte wurde auch ein möglicher Missbrauch thematisiert.

CDU-Fraktionsführer Alexander Throm sprach von Kosten von 480.000 Euro jährlich und dass leistungsberechtigte Asylbewerber und Sozialhilfeempfänger schon über die Regelsätze ihre Mobilitätskosten abgedeckt erhalten, die Stadt Heilbronn den Bund damit unnötig von seinen Pflichten entlaste. So sah es auch OB Harry Mergel. Ein Paradigmenwechsel bezieht sich nun darauf, dass man das Sozialticket auch unter dem Aspekt des gerade erarbeiteten Mobilitätskonzeptes sieht: Der Hinweis darauf, dass Asylbewerber viel Fahrrad fahren, fiel dabei auch. Von einem vermehrten Einsatz von Bussen war dagegen nicht die Rede, hingegen gab es lobende Worte für den Landkreis.

Das Abstimmungergebnis im Gemeinderat rief heftige Reaktionen hervor, u.a. bei der Diakonie aber vor allem auch beim Heilbronner Sozialforum, wo unter dem Dach des DGB die verschiedene Organisationen ein Aktionsbündnis gegen Sozialabbau, für Arbeit und soziale Gerechtigkeit bilden. Sie bezeichnen das für den Juli 2018 angekündigte Aus für das Sozialticket als "Armutszeugnis" und wollen sich nicht damit zufrieden geben.

Birgit Bunse-Weber von der Kreisdiakonie sagt: "Wenn die Stadt elf Millionen in den Nahverkehr steckt, dann kann ich nicht verstehen, warum die Kosten von angeblich 330.000 Euro, also gerade mal drei Prozent der Gesamtsumme des Abmangels für das Mobilitätsticket nicht zur Verfügung stehen soll," und dass "jedes verkaufte Ticket für 47,50 Euro Mehreinnahmen beim ÖPNV sorgt". Einzig der Verwaltungsaufwand, d.h. die Prüfung der Voraussetzungen für den Verkauf der Karten sei die Einnahmen mindernd, das könne man aber weniger bürokratisch und flexibler regeln, eine Ansicht, die auch die Befürworter im Gemeinderat schon teilten: "In der heutigen Zeit dürfte es doch kein Hexenwerk sein, den Nutzern durch einen Code die Berechtigung zu geben monatlich die Karte am Automat zu lösen."

Sprecherin für das Sozialforum ist Silke Ortwein. Sie will die Hoffnung noch nicht aufgeben und hofft "dass die Vernunft siegt", verweist deshalb darauf, dass die Erprobungsphase erst im Juni endet. Die andere Hoffnung aller bezieht sich darauf, dass Berlin die beim Kommunalen Dieselgipfel versprochenen Gelder auch Heilbronn erreichen, vor allem vor einem auch der Stadt drohenden Fahrverbot.

Von Juli 2016 bis Juni 2017 haben 1076 Bezieher von Sozialleistungen insgesamt 8645 Tickets genutzt, Asylanten bzw. Asylsuchende 3301 Tickets.