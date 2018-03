Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Schon in den vergangenen Jahren war es so - und es gilt auch jetzt: Heilbronn ist nach wie vor eine sichere Stadt, ja sogar die sicherste im Land. Das war die Kernbotschaft bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2017 durch Polizeipräsident Hans Becker. Dass diese, durch Fakten belegte Darstellung, nicht dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung entspricht, steht auf einem anderen Blatt.

Die Vorkommnisse zwischen Rathaus und Kilianskirche in Bezug auf eine Szene junger Asylanten, die in der Messerattacke eines Russlanddeutschen auf junge Syrer ihren bisher traurigsten Höhepunkt fand, haben Spuren hinterlassen. Das weiß man auch bei der Polizei. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Stadt ihre Präsenz vor Ort verstärken.

Der von Heilbronn aus betreute Präsidiumsbereich ist größer als das Saarland, entsprechend differenziert sind die Zahlen dazu zu betrachten. Zum Präsidiumsbereich gehören sowohl die Großstadt Heilbronn als auch weite ländliche Gebiete, rund 848.000 Menschen leben hier. Wenn es in einigen Hohenlohe-Gemeinden immer noch vermehrt zu Eigentumsdelikten gekommen ist, dann weil diese in unmittelbarer Nähe zur Autobahn liegen.

Und wenn dem ein auffälliger Rückgang der Einbrüche in Heilbronn gegenübersteht, dann weil die Polizei hier intensive Präventions- und Aufklärungsarbeit leistete. Auch wenn man in den zurückliegenden Jahren in der Bekämpfung und bei der Aufklärung von Wohnungseinbruchsdiebstahl Erfolge deutlich über dem Landesdurchschnitt erzielen konnte, rangiert dieses Delikt immer noch in der Spitzengruppe.

Das Fazit von Polizeipräsident Becker entspricht weitgehend dem, was Innenminister Thomas Strobl bei der Vorstellung der Landesstatistik vor wenigen Tagen darlegte. Für Becker zählt aber noch besonders, dass "die Fallzahlen zurückgegangen gegangen sind, während wir die Aufklärungsquote gleichzeitig steigern konnten". Zur guten Aufklärungsquote, die um 2,6 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Hoch von 61,6 Prozent gesteigert werden konnte und nur knapp unter dem landesweiten Durchschnitt von 62,4 Prozent liegt, kommt die Tatsache, dass die Stadt Heilbronn im Landesvergleich die sicherste Großstadt ist.

Dem Eigenlob ("die Ergebnisse zeigen uns, dass wir gute Arbeit leisten") folgte aber auch die Analyse: Die Statistik zeige auch, "wo wir unsere personellen Ressourcen zielgerichtet einsetzen müssen". Die Ressourcen sind das eine, das andere ist die Personalnot, die sich erst in etwa zwei Jahren legen wird, wenn die gerade für den Polizeidienst angeworbene Nachwuchsgeneration ausgebildet ist. Im Präsidiumsbereich gebe es inzwischen einen Überstundenberg nahe an 90.000, war zu erfahren, mitverantwortlich dafür auch die Begleitung der Castor-Transporte.

Becker freut sich, dass es ihm gelungen ist, von rund 100 in den Ruhestand gehenden Beamten etwa die Hälfte dazu zu bewegen, noch ein paar Jahre weiterzumachen "und ihre Erfahrungen einzubringen". "Bis dahin werden wir aber in unserem gesamten Zuständigkeitsbereich mit einem zielgerichteten Personal- und Ressourceneinsatz dafür sorgen, dass sich die Bevölkerung sicher fühlen kann - 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag", versprach er.

Deutlich steigende Zahlen weist die Statistik im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auf. Becker verweist darauf, dass sich hier die verschärfende Änderung im Sexualstrafrecht deutlich bemerkbar mache. Bei den knapp 900.000 Drogendelikten steht "Cannabis, Cannabis, Cannabis" an der Spitze, wie Thomas Schöllhammer, Chef der Heilbronner Kripo den Anstieg der Fallzahlen im Bereich Rauschgiftkriminalität umschreibt.

Da stellt sich im Nachgang aber auch die Frage, ob, käme es zu der Legalisierung der Droge, wie es schon seit Jahren diskutiert wird, hier die Zahlen anders aussähen. Denn "hierbei handelt es sich um sogenannte Hol-Kriminalität", sagt Becker. Dass es in diesem Deliktbereich zu einer höheren Aufklärungsquote kam, sieht er "als Gradmesser der polizeilichen Schwerpunktsetzung", führt sie aber auch auf "die gute und zielgerichtete Arbeit der Polizei" zurück, auch bei größeren Ermittlungskomplexen.

Im Gegensatz zum Landestrend sind im Präsidiumsbereich die Zahlen bei den Körperverletzungsdelikten im öffentlichen Raum gestiegen. Becker verweist darauf, dass "hier ein hoher Anteil Flüchtlinge und Asylbewerber als Tatverdächtige in Erscheinung getreten ist". Das zeige Handlungsbedarf. "Wir werden mit einem ganzheitlichen Ansatz reagieren und sowohl repressiv als auch - gemeinsam mit unseren Partnern - präventiv aktiv werden."

Eine bedenkliche Entwicklung zeigt auch die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte, darunter Angriffe, die mit Knochenbrüchen und Krankenhausaufenthalten enden. Mit einer weiteren Schulung für diese Gefahrensituationen und der konsequenten Verfolgung solcher Delikte will man dem begegnen, fordert aber auch eine entsprechende Ahndung durch die Justiz.