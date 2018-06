Heilbronn. (y) Bund und Land stellen der Stadt und dem Landkreis Heilbronn erkleckliche Finanzmittel für Sanierungen mehrere Schulen bereit: insgesamt 17,5 Millionen Euro. Mehr als drei Millionen Euro davon fließen in die laufende Generalsanierung der Heilbronner Dammrealschule, wo die Schüler seit etlichen Monaten und noch für mindestens zwei Jahre teilweise in Containern unterrichtet werden: Frühestens 2021 soll die Sanierung abgeschlossen sein. Die Heilbronner Landtagsabgeordnete der Grünen, Susanne Bay, bemerkt dazu: "Auch als Stadträtin begrüße ich es besonders, dass die Dammrealschule mit mehr als drei Millionen Euro bedacht wird. Diese Mittel unterstützen die Stadt dabei, dieses stadtbildprägende Gebäude, in dem Generationen von Heilbronnerinnen und Heilbronnern zur Schule gegangen sind, baustatisch zu ertüchtigen und damit zu erhalten.

Gefördert wird auch die Ludwig-Frohnhäuser-Schule in Bad Wimpfen: Für Elektroinstallation und Sanierung spendiert das Land Baden-Württemberg aus dem "Kommunalen Sanierungsfonds" 273.000 Euro; die Astrid-Lindgren-Schule in Neckarsulm erhält daraus 949.000 Euro.

Mit einer hohen Summe unterstützt wird auch die Berufliche Christiane-Herzog-Schule in Heilbronn: Für die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Klassen und für Brandschutz gibt es fast 2,5 Millionen Euro. Noch etwas mehr erhält die Hölderlin-Werkrealschule in Lauffen: 2,7 Millionen Euro. Auch Grundschulen werden bedacht: Die Grundschule in Schwaigern erhält 1,3 Millionen Euro, die in Neckarwestheim fast 150000 Euro, und nach Stetten fließen 600.000 Euro.

"Die Einrichtung von Ganztagsschulen, Inklusion und die Einführung neuer Lernmethoden stellen hohe Anforderungen", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Neckarsulm, Dr. Bernhard Lasotta. "Mit den Fördermitteln für die Schulsanierungen können wir den Kommunen finanzielle Spielräume für die dringend notwendigen Investitionen in die Infrastruktur vor Ort geben und den Nachholbedarf bei der Modernisierung aktiv angehen."