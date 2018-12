Heilbronn. (rnz) Knapp 180 Arbeitslose weniger als im Oktober und eine Arbeitslosenquote, die auf 3,2 Prozent gesunken ist: Das sind die positiven Daten im November für den Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Heilbronn. Nunmehr sind in der Region 677 Arbeitslose gemeldet, 417 weniger als im November des vorigen Jahres. In Baden-Württemberg bleibt die Quote unverändert bei 3,0 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt folgt bestimmten, wiederkehrenden Zyklen: Nach der Belebung im Herbst gibt es erfahrungsgemäß eine ruhigere Phase, bevor dann ein Wintertief kommt. Mit einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent ist der Bezirk der Arbeitsagentur Heilbronn gut aufgestellt. Das ist eine gute Basis, wenn in den nächsten Monaten die Arbeitslosigkeit saisonbedingt vorübergehend wieder ansteigen wird", beschreibt Jürgen Czupalla, Leiter der Heilbronner Arbeitsagentur, die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt. In der Arbeitslosenversicherung nach dem Sozialgesetzbuch III waren im Statistikzeitraum 3984 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem letzten Monat sind das 148 Arbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 108 oder 2,6 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in der Grundsicherung (Sozialgesetzbuch II) ist ebenfalls zurückgegangen. Die im Heilbronner Agenturbezirk ansässigen Jobcenter registrierten im November 4693 Arbeitslose. Das sind 29 weniger als im Vormonat und 309 weniger als noch vor einem Jahr (minus 6,2 Prozent).

Im November waren 4009 Frauen arbeitslos gemeldet, 129 weniger als im Vormonat. Bei den Männern geht die Zahl der Arbeitslosen um 48 auf 4668 zurück. Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren ist um 48 oder 5,9 Prozent auf jetzt 762 zurückgegangen. Bei den Älteren hat sich die Arbeitslosigkeit hingegen kaum verändert: 3044 Frauen und Männer in der Alterskategorie 50 plus waren im November arbeitslos gemeldet, fünf mehr als im Vormonat. Vor Jahresfrist waren noch 3126 Ältere von Arbeitslosigkeit betroffen.

"Der dauerhaft hohe Bestand an offenen Stellen spiegelt auch den großen Bedarf an Fachkräften wider. Mit der Woche der Menschen mit Behinderung möchte die Bundesagentur für Arbeit in der nächsten Woche Menschen mit Handicap in den Fokus stellen. Denn obwohl sie sehr häufig gut qualifiziert sind, haben sie es immer noch schwer, auf dem Arbeitsmarkt richtig Fuß zu fassen", betont Czupalla.

Den Vermittlern im Arbeitgeberservice sind in den letzten vier Wochen 1259 neue Stellen von den Betrieben und Verwaltungen gemeldet worden. Das sind 147 mehr als vor einem Monat und 319 mehr als noch vor einem Jahr.