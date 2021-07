Heilbronn. (rnz) Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn unterstützt in den kommenden Wochen das Universitätsklinikum Heidelberg bei der Studie "Virusdetektiv" zu einer neuen Covid-Teststrategie. Mit dem in der Studie erprobten Konzept soll der Testradius bei der Kontaktnachverfolgung mit geringem Aufwand deutlich erweitert werden.

Bisher werden entsprechend der Landesverordnung Haushaltsangehörige von Covid-Positiven, enge Kontaktpersonen sowie deren Haushaltsangehörige vom Gesundheitsamt aufgefordert, sich mittels PCR- beziehungsweise Schnelltest auf eine Infektion testen zu lassen. Bei der "Virusdetektiv-Studie" soll jeder Kontaktperson nebst Familie und damit einem deutlich weiteren Personenkreis ein niederschwelliges Testangebot mit einem qualitativ hochwertigen Test für Zuhause gemacht werden.

Die Heidelberger Studie "Virusdetektiv" ist in das bundesweite Forschungskonsortium "B-FAST" eingebunden, das einrichtungsübergreifend Strategien zur Infektionsüberwachung und -testung entwickelt und auswertet. "B-FAST" ist Teil des bislang einzigartigen "Netzwerks Universitätsmedizin" (NUM), dem sich alle deutschen Universitätskliniken angeschlossen haben, um ihre Forschungsaktivitäten zur Bewältigung der aktuellen Pandemie-Krise zu bündeln. (rnz)

Studienziel ist es, den Gesundheitsämtern ein Werkzeug an die Hand zu geben, um mit geringem Aufwand das Testen in der Kontaktnachverfolgung auszuweiten und Infektionsketten effektiver zu unterbinden.

"Wenn möglichst viele vom Gesundheitsamt kontaktierte Personen und deren Haushalte mitmachen und sich testen, können sie dazu beitragen, die Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 selbst bei weiteren Öffnungen und dem Auftreten von neuen Mutationen möglichst niedrig zu halten", betont Studienleiter Dr. Andreas Deckert vom Institut für Global Health am Universitätsklinikum Heidelberg.

Das Heilbronner Kreisgesundheitsamt appelliert daher an alle kontaktierten Personen, zusammen mit ihren Familien und Kontaktpersonen von diesem zusätzlichen Angebot Gebrauch zu machen und damit ein schnelles Aufspüren weiterer Infektionen zu ermöglichen.

Zum Nachweis des SARS-CoV-2-Erregers kommt eine neue Methode zur Detektion des Viren-Erbguts zum Einsatz, die am Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg (ZMBH) unter der Leitung von Prof. Michael Knop und Dr. Simon Anders in Zusammenarbeit mit dem Center for Integrative Infectious Diseases Research (CIID) des Universitätsklinikums Heidelberg und der virologischen Diagnostik entwickelt wurde. Die Methode soll ähnlich zuverlässig wie der gängige PCR-Nachweis aus einem Rachenabstrich sein, aber einfacher zu handhaben und kostengünstiger.

Das Gesundheitsamt wird in den kommenden Wochen jede ermittelte Kontaktperson telefonisch auf die neue Testmöglichkeit aufmerksam machen. Alle Teilnehmenden erhalten einen einmalig verwendbaren Bestellcode, mit dem sie auf der Internetseite der Studie (www.virusdetektiv.de) ihren gesamten Haushalt registrieren können. Um den Aufwand möglichst gering zu halten, werden den angemeldeten Personen die Test-Kits per Post zugeschickt. Die Gurgelprobe kann dann mit einem beigelegten, bereits frankierten Rückumschlag zurückgeschickt werden. Ein bis zwei Tage später sind die Testergebnisse online abrufbar.

"Wir unterstützen das Universitätsklinikum Heidelberg gerne bei der Durchführung der Studie, zumal wir uns davon erhoffen, dass hierdurch zusätzliche Infektionsfälle schnell erkannt werden können", sagt der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Thomas Schell. Für Fragen der Teilnehmenden steht das Studienteam per E-Mail an info@virusdetektiv.de oder über eine Telefon-Hotline 06221 / 546851 zur Verfügung.