Heilbronn. (pol/mare) Drei Verletzte sind das Ergebnis eines Streits unter Syrern, der schon seit geraumer Zeit schwelt. Am Dienstagabend gegen 21 Uhr eskalierte die Lage im Bereich der Heilbronner Innenstadt, wie die Polizei mitteilt.

Die Beteiligten mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es bereits am 2. März zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26 Jahre alten syrischen Asylbewerber, der in Neckarsulm wohnt, und einem 27- jährigen Syrer aus Bad Friedrichshall. Im Zuge dieses Streits soll der Jüngere seinen Kontrahenten mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Der Vorfall wurde nicht bei der Polizei angezeigt.

Am Dienstag gegen 21 Uhr trafen die beiden sowie ein 24-jähriger syrischer Asylbewerber aus Biberach an der Riss im Bereich des Heilbronner Marktplatzes aufeinander. Offenbar entbrannte der Streit erneut und die Beteiligten zogen sich in die Falkenstraße zurück.

Dort kam es möglicherweise zu Angriffen mit verschiedenen Stich- und Hiebwerkzeugen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe sind noch unklar. Derzeit werden Beteiligte und Zeugen vernommen.