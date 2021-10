Heilbronn. (rnz) Heilbronns längste und älteste Fahrradstraße wird verlängert: In der Badstraße ist jetzt auch der 800 Meter lange südliche Teil von der Theresienstraße über die Böckinger Brücke bis zum Kreisverkehr an der Böckinger Viehweide zur Fahrradstraße erklärt worden. Entsprechende Schilder und Markierungen sind bereits angebracht. Insgesamt misst die erweiterte Fahrradstraße nun 1,8 Kilometer und liegt damit deutlich vor der Titot-/Bismarckstraße, die auf 970 Metern Länge als Fahrradstraße ausgewiesen ist.

"Die Verlängerung der bestehenden Fahrradstraße in der Badstraße ist ein zentrales Element im Rahmen des Radverkehrsplans, um Böckingen mit der Innenstadt und dem Industriegebiet Kanalhafen/Neckar zu verbinden", sagt Christiane Ehrhardt, Leiterin des städtischen Amts für Straßenwesen. Damit werde die Achse insbesondere auch für Schüler auf ihrem Weg zu den verschiedenen Bildungseinrichtungen der Kernstadt sicherer und komfortabler. Ein weiterer Vorteil ist: Der Gehweg, den sich bisher Fußgänger und Radfahrer auf dem bisher nicht als Fahrradstraße ausgewiesenen Abschnitt teilen mussten, steht nun ganz den Fußgängern zur Verfügung.

In die Verlängerung der Fahrradstraße investiert die Stadt Heilbronn rund 100.000 Euro. Neben der Beschilderung werden noch im Oktober Einengungen und Poller an der Einmündung der Theresienstraße eingebaut, um einer Fehlnutzung der Fahrradstraße durch den Autos oder Lkw entgegenzuwirken. Zudem werden an Parkplätzen Sicherheitstrennstreifen aufgebracht, um Unfälle mit sich öffnenden Autotüren zu vermeiden. Auch werden auf der Fahrbahn in regelmäßigen Abständen großflächige Rotmarkierungen auf den Status als Fahrradstraße hinweisen.

Auf Fahrradstraßen dürfen grundsätzlich nur Fahrräder und E-Scooter fahren, Ausnahmen für den Anliegerverkehr sind – wie in der Badstraße praktiziert und auch im neuen Abschnitt vorgesehen – aber möglich. Auf Radfahrer muss besondere Rücksicht genommen werden, auch gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer.

Insgesamt gibt es in Heilbronn bislang fünf Fahrradstraßen. Dazu zählen neben der Badstraße (2011) auch die Steinstraße (2013), die Titot-/Bismarckstraße (2019), die Kranenstraße (2020) und die Untere Kanalstraße (2021).