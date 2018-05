Heilbronn. (rnz) Wenn es wärmer wird, werden die Zecken munter. Ihre Bisse können Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) oder Lyme-Borreliose übertragen. Die Gefahr, durch einen Biss an Borreliose zu erkranken, ist in der Region Heilbronn-Franken besonders hoch. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zählt der Landkreis Heilbronn zu den FSME-Risikogebieten. Während im Stadtkreis Heilbronn die Zahl der Erkrankungen von 2012 bis 2016 pro Jahr im Durchschnitt um drei Prozent zurückgegangen ist, stieg sie im Landkreis Heilbronn im gleichen Zeitraum jährlich um 1,1 Prozent. In den Monaten März bis Oktober ist die Ansteckungsgefahr am größten.

Allein im Jahr 2016 wurden 2012 AOK-Versicherte wegen Zeckenbissen behandelt, im Stadtkreis Heilbronn waren es 101, im Landkreis Heilbronn 444 und im Hohenlohekreis 389 Personen. AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein: "Die Infektion mit Lyme-Borreliose kann Gelenkentzündungen, Arthritis oder Herzrhythmusstörungen verursachen." Die Erkrankung könne, so Knapstein, mit Antibiotika wirkungsvoll therapiert werden. Problematisch sei allerdings, dass sie oft erst Monate nach der Infektion erkannt werde. Ohne Behandlung könne es zu Lähmungserscheinungen, Nervenentzündungen oder Schwellungen der Gelenke kommen.

Am besten sei es deshalb, den Zecken keine Möglichkeit zu bieten, an den menschlichen Körper zu gelangen. Die Ärztin rät, beim Aufenthalt auf Wiesen und im Wald lange Hosen und langärmlige Shirts zu tragen.

Wer sich nach dem Aufenthalt in der Natur gründlich auf Zecken absuche, verringere die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Knapstein: "Hat sich der Blutsauger oberflächlich festgebissen, sollte das Tier möglichst schnell mit einer Zeckenzange dicht an der Haut gepackt und herausgezogen werden. Auf keinen Fall Öl oder Klebstoff verwenden und die Wunde mehrere Tage genau beobachten, ob rote Ränder entstehen. Ist die Zecke schon tiefer in die Haut gedrungen, sollte ein Arzt aufgesucht werden."

Tritt eine FMSE-Virus-Infektion auf, kann es zu grippeähnlichen Beschwerden wie Fieber und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit kommen. Obwohl im Jahr 2016 landesweit nur 169 Menschen daran erkrankten und im Landkreis Heilbronn eine Person betroffen war, rät die AOK-Ärztin Menschen, die sich viel in der freien Natur aufhalten, zu einer Schutzimpfung gegen FSME. Der Krankheitsverlauf kann zu einer Entzündung der Hirnhaut und zum Tod führen.

