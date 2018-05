Wie "Beauty and the Beats" begeisterten 33 Chöre und mehr als 1000 Sänger aus der ganzen Region bei "Magie der Stimmen" das Publikum in der Heilbronner Innenstadt. Foto: HMG / Jürgen Häffner

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. So viel Wetterglück hatten sich die Veranstalter verdient. Wer den Auftritt von 33 Chören aus der ganzen Region mit mehr als 1000 Sängern, dazu noch eine Modenschau der Kirchbrunnenstraßen-Boutiquen, Verköstigung und ein gepflegtes Ambiente koordiniert, hat ordentlich zu tun. Tausende Besucher - die Zahl lässt sich kaum schätzen - lohnten die Mühe des Chorverbandes, der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) und der Ladenbetreiber in der Innenstadt bei "Magie der Stimmen" und zum ersten (von zwei) verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr. Wermutstropfen dabei: Die Fußgängerzone war mit Autos vollgestellt - und das im Zeichen einer Mobilitätskampagne, wie sie gerade auch in Heilbronn geführt wird.

Dennoch: Vom gelungenen Auftakt an bis zum Ende war die Veranstaltung auch eine Empfehlung für ein "weiter so!" Es begann verheißungsvoll, als sich langsam und rhythmisch eine Variation von Beethovens "Ode an die Freude", gespielt von den Bläsern des Musikvereins Erlenbach unter Marco Rogalski, gegen das Stimmengewirr auf dem vollen Kiliansplatz durchsetzte, bis dann hunderte Sänger verschiedenster Chöre schlagartig in einem "Flashmob" das "Freude, schöner Götterfunken" anstimmte - zwar in einer sehr vereinfachten Version und sehr schwäbischen Tochter aus El"i"sium, aber eben auch mit stimmgewaltiger Durchschlagskraft.

Steffen Schoch, Leiter der HMG, brachte es bei der kurzen Begrüßung auf den einfachen, aber zutreffenden Nenner: "Musik ist eine Sprache, die alle verstehen." Sie sei so vielfältig wie die Stadt.

Auf fünf Bühnen wurde ein Spektrum der Chormusik geboten, das alle Stilrichtungen umfasste, zum Mitsingen und Mit-Swingen animierte, aber auch zu Besinnung anregte. Besonders im Blickpunkt dabei der neue Kirchenbalkon vor St. Peter und Paul in der Kirchbrunnenstraße als eine von fünf Bühnen neben Marktplatz, Kiliansplatz, Wollhaus und vor der Nikolaikirche in der Sülmerstraße - hier erklangen geistliche Lieder. Gerade auch diese Vielfalt macht "Magie der Stimmen" nicht nur zu einer Werbeveranstaltung für Heilbronn, sondern auch für die Musik, besonders auch für manche an Nachwuchsmangel leidenden Chöre.

Aber "Magie de Stimmen" war nur eine von drei herausragenden Musikveranstaltungen des Wochenendes - eine zeitliche Entzerrung hätte vielen die Qual der Wahl erspart. Die am Sonntagabend dann in der Kilianskirche stattgefundene Aufführung von Monteverdis "Marienvesper" war eine hinreißende Aufführung, von der selbst ihr musikalischer Leiter, Kirchenmusikdirektor Stefan Skobowski, sagte, so ein Erlebnis sei auch im Leben eines Kirchenmusikers ein Höhepunkt, wie man ihn nur ganz selten erlebe.

Aus aller Welt waren die Musiker - Spezialisten für alte Musik mit ihren Instrumenten - angereist, um nach der Vorstellung auch wieder in alle Welt hinauszufahren. Als Glück im Unglück erwies sich, dass für die erkrankte Altistin Margret Hauser der gefeierte Countertenor Franz Vitzthum spontan einsprang. Und dann war auch noch das Konzerthaus "Harmonie" brechend voll, als Weltklasse-Pianist Gerhard Oppitz mit dem Heilbronner Sinfonieorchester sein Publikum mit einem ebenfalls unvergesslichen Konzert begeisterte.