Das Theaterschiff (r.) dümpelt an der Inselspitze. Seit Jahrzehnten ist es eine feste Institution im kulturellen Leben der Stadt Heilbronn. Mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird erst im September gerechnet. Für das Theaterschiff ist das eine Katastrophe. Foto: Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Shutdown" ist das Wort der Woche – und wird es wohl noch länger bleiben. Jetzt schon absehbar ist, dass sich die Einschränkungen im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben in kaum abschätzbarem Maße auch auf das Kulturleben auswirken werden. Dabei geht es nicht nur um ausgefallene Vorstellungen und Konzerte, viel fataler ist, dass quasi über Nacht und auf längere Dauer zahllosen privatrechtlichen beispielsweise auf Vereinsbasis organisierten Orchestern, Chören, Theatern und damit den Künstlern die Existenzgrundlage entzogen ist. Die Corona-Pandemie werden aber auch hochsubventionierten Institutionen wie das Theater in Heilbronn, ein Eigenbetrieb der Stadt, oder das von einer Stiftung getragene, von Stadt und Land kofinanzierte Württembergische Kammerorchester (WKO) deutlich spüren.

Michaela Rouff von Schul- und Kulturamt der Stadt plant indes die für den Herbst angesetzte "Lange Nacht der Kultur" weiter. Rainer Neumann, erst sei Januar Geschäftsführender Intendant des WKO, übernahm den Job nach einer unerfreulichen Phase. Für diese steht nicht nur die Kündigung der vormaligen Intendantin Madeleine Landlinger, sondern auch die kurzfristig kommunizierte Kürzung des Weihnachtsgeldes. Neumann muss nun, nach Monaten des Nichtstuns und Stillstands in der Vermarktung des Orchesters (Gastspiele, Tourneen) wieder Grundlagen schaffen. Bei seinem Amtsantritt sei der Markt schon zu 90 Prozent verlaufen gewesen, bestätigt Neumann schon zuvor geäußerte Befürchtungen. Hier zu retten, was noch zu retten war, wäre auch ohne Corona nicht einfach gewesen. Neumann bleibt dennoch gedämpft optimistisch, auch weil Veranstalter ausgefallene Konzerte – soweit als möglich – nachholen wollen.

Hilfreich ist, dass das WKO mit seinem neuen, charismatischen Chefdirigent Case Scaglione schon in der ersten Saison viel positive Resonanz erfahren hat, gerade auch bei Gastspielen. Neumann sagt, er könne den finanziellen Schaden für das WKO noch nicht beziffern, doch habe Kulturbürgermeisterin Agnes Christner schon rasche Hilfe zugesagt; auf ein tröstliches Wort vom Stiftungsratvorstand warten die Musiker indes bis heute.

Helfen können auch die Abonnenten, die in diesen Tagen Post vom WKO erhielten, wenn sie auf die Rückerstattung für ausgefallene Konzerte verzichten, auch gegen Spendenquittung. Neumann denkt zudem an Benefizkonzerte. Das Programm für die kommende Saison jedenfalls stehe fest.

Auch Kirchenmusikdirektor Stefan Skobowski, Kantor der Kilianskirche, ist "arbeitslos", nachdem keine Gottesdienste und keine Kirchenkonzerte stattfinden dürfen. Man kann ihn aber über Youtube höchst eindrucksvoll an der Orgel der Kilianskirche spielen hören und sehen. Schon vor Tagen hatte sich Skobowski an die Freunde der (Kirchen-)Musik gewandt und gebeten: "Bitte überlegt, wie auch Ihr unsere freischaffenden Musiker unterstützen könnt, zum Beispiel viele unserer Alte-Musik-Spezialisten vom Karlsruher Barockorchester, und auch Musiker, die bei der ’Grauen Passion’ (auch dieses Konzert fällt nach langen Proben aus) gespielt hätten." Durch die Absagen fehlten den freischaffenden Musikern "wichtige Verdienstmöglichkeiten der Wochen vor Ostern; dies gefährdet deren Existenz und Auskommen." Eine Möglichkeit zu helfen, sei die Unterstützung einer Online-Petition der betroffenen Künstler an den Bundestag.

Wie sich Corona auswirkt, das schildert auch Claudia Happel, Vorsitzende des Philharmonischen Chors Heilbronn. Laiensänger musizieren hier mit professionellen Orchestern und Musikern, unter anderem beim jährlichen Gedenkkonzert zum 4. Dezember 1944. Sie sagt: "Erstmals mit dem Thema Covid-19 beschäftigten wir uns am 5. März aufgrund eines schleppend anlaufenden internen Kartenverkaufs für das Passionskonzert am 5. April mit Bachs Matthäus-Passion." Schon damals habe man diskutiert, ob man absagen oder riskieren sollte, in einer womöglich leeren Kilianskirche "mit erheblichen Kosten zu konzertieren".

Hintergrund Hintergrund Zu dem branchenübergreifenden Programm der Landesregierung "Soforthilfe Corona", das am Dienstag auf den Weg gebracht wurde, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski: "Besonders froh bin ich darüber, dass wir auch die vielen freien Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffenden sowie die kleinen und kleinsten Unternehmen aus dem Kunst-, Kultur- und [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Zu dem branchenübergreifenden Programm der Landesregierung "Soforthilfe Corona", das am Dienstag auf den Weg gebracht wurde, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski: "Besonders froh bin ich darüber, dass wir auch die vielen freien Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffenden sowie die kleinen und kleinsten Unternehmen aus dem Kunst-, Kultur- und Kreativbereich unterstützen. Bei nicht wenigen geht es in dieser schwierigen Situation schlicht um die Existenz." (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Nach dem 15. März seien die Absagen an die verpflichteten Orchestermusiker und Solisten keine Ermessensentscheidung mehr gewesen, sagt Happel: "Damit war klar, dass das Konzert ausfallen musste." Sie meint, man habe noch das Glück gehabt, dass "unsere Orchestermusiker und Solisten Verständnis zeigten und auf Entschädigungen verzichtet haben." Der Kummer über den Ausfall eines Konzerts, für das "mit Einsatz geübt wurde", bleibt. Es soll nun im nächsten Jahr stattfinden. Auch Happel erinnert daran, "wie prekär die Situation für manche Künstler ist, die von Ihren Konzerten leben und die derzeit kein Einkommen generieren".

Das Theaterschiff in Heilbronn ist eine Institution, Träger ist ein Verein, Christian Marten-Molnar der künstlerische Leiter. Seit Jahrzehnten ankert es vor der Friedrich-Ebert-Brücke, aber jetzt liegt es sozusagen auf dem Trockenen. Das ist, "gelinde gesagt, eine Katastrophe", sagt Marten-Molnar. Mit Spielbetrieb nach dem 19. April rechnet er nicht mehr, vielmehr erst mit dem Start in die neue Saison im September. Jetzt geht es auch ihm darum, für die Betroffenen die bestmöglichen Regelungen zu finden, Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld zu beantragen und vor allem auch "sonst irgendwie dafür zu sorgen, dass die Schauspieler mit Familien über die Runden kommen".

Den Verlust durch ausgefallene Vorstellungen beziffert er auf etwa 80.000 Euro. Dabei muss der Verein jährlich auch Rücklagen bilden, um die alle sieben Jahre fällige TÜV-Inspektion (70.000 Euro) zu finanzieren. Auch er rechnet mit der Hilfe der Stadt, "um das Schiff über Wasser zu halten."